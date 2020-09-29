В якутском интернате произошла вспышка коронавируса

В интернате Легойской средней общеобразовательной школы, которая расположена в Усть-Алданском улусе Якутии, произошла вспышка COVID-19. Инфекция диагностирована 22 ученикам и трем сотрудникам.

Состояние всех заболевших удовлетворительное. Школьники лечатся в обсерваторе при Легойской участковой больнице. В селе Кэптэни до 10 октября введен карантин, приняты меры профилактики против распространения коронавируса.

- По предполагаемой информации, вирус был обнаружен у ребенка, который приехал из другого улуса, - приводит республиканское минобразования слова начальника управления образования администрации Усть-Алданского улуса Ирины Тарской.

Школа переведена на дистанционный режим работы. Роспотребнадзор проводит проверку по факту случившегося.