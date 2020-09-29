В Приамурье нашли охотников, застреливших тигра Павлика

В Свободненском районе Амурской области полицейские установили личности охотников, застреливших тигра Павлика, привезенного из Приморья в 2019 году.

Предварительно известно, что двое мужчин охотились ночью около села Новостепановка. Один из них выстрелил, заметив светящиеся глаза животного. Вернувшись утром в лес, злоумышленники увидели раненого тигра и застрелили его.

Возбуждены уголовные дела о незаконной охоте (статья 258 УК РФ). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.