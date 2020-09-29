В Нижнем Новгороде подростки до смерти избили таксиста

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту жестокого избиения таксиста, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Уголовное дело возбуждено в отношении двух 17-летних нижегородцев. Сам инцидент произошел утром 30 августа.

По версии следствия, два нетрезвых молодых человека сначала жестоко избили таксиста неподалеку от Автозаводского универмага на проспекте Октября, а затем угнали его автомобиль марки Renault. После этого подростки попали в ДТП на машине и бросили ее.

52-летний таксист скончался в больнице 8 сентября от полученных травм.

Подросткам уже предъявлено обвинение за угон автомобиля. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.