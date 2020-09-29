В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах

В Уфе следком возбудил уголовное дело в отношении 57-летнего охранника по статье "Насильственные действия сексуального характера". По версии следствия, жертвами преступления стали две школьницы.

Как сообщили в управлении СК по Башкирии, мужчина работал в уфимской коррекционной школе-интернате, где, как считают следователи, и совершил преступление против половой неприкосновенности двух девочек 13 и 14 лет. Школьницы рассказали о сексуальных домогательствах со стороны охранника директору интерната, который тут же обратился в полицию.

Подозреваемого задержали. Ему предъявлено обвинение и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В следкоме также отметили, что в ходе расследования будет проверено, законно ли допустили подозреваемого до работы на территории образовательного учреждения. Дело взял на личный контроль руководитель следственного управления.