Жителю Прикамья вынесли приговор за угрозы жене и нападение на сына

В Барде Пермского края суд признал виновным местного жителя в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и угрозе убийством.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой, схватил кухонный нож и начал угрожать убийством. За мать заступился сын, но его мужчина ударил ножом в правый бок.

Сотрудники полиции задержали мужчину на месте преступления. В ходе следственных действий он признал свою вину. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии общего режима.