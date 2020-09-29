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29.09.2020 22:22
Рубрика: Экономика

Репетитор из Сибири стала миллионным самозанятым в России

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 220(8274)
Жительница Новосибирской области Екатерина Подольская, молодой репетитор, обучающая детей английскому и немецкому языкам, стала миллионным самозанятым, официально оформившим этот трудовой статус.
Несмотря на то, что Екатерина живет в 20 километрах от Новосибирска, недостатка в учениках у молодого педагога нет. Фото: Из архива Екатерины Подольской

Возможность стать самозанятыми у жителей Новосибирской области появилась с 1 января этого года, и Екатерина была в числе первых. "Люблю, когда все честно и по закону", - говорит она. Однако весенние ограничения, связанные с распространением коронавируса, заставили ее отказаться от статуса: очные занятия с учениками стали невозможны. "Мы, конечно, пытались перевести занятия в онлайн, используя все возможные платформы для дистанционного обучения, но они не могли заменить очных уроков с ребятами, - рассказала "РГ" Екатерина". В августе, как только ограничения на личные встречи с репетиторами были сняты, Екатерина снова зарегистрировалась, и на этот раз стала миллионной самозанятой. Несмотря на то что живет она в 20 километрах от областного центра, недостатка в учениках у молодого педагога нет: приходится объединять ребят в целые группы по возрастам. Окончив педагогический университет в 2009 году, сибирячка не решилась устроиться в школу и начала работать по другой специальности. "Теперь все встало на свои места".

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В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Рынок труда

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