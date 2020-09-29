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29.09.2020 18:04
Рубрика: Происшествия

Дело со второй попытки

Суд арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко. Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Текст: Наталья Козлова
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал сына бывшего губернатора Иркутской области и депутата областного Заксобрания Андрея Левченко, обвиняемого в крупном мошенничестве. Он постановил заключить подозреваемого под стражу до 20 ноября. Левченко грозит до 10 лет лишения свободы. Не последнюю роль в избрании меры пресечения сыграло и то, что год назад в отношении Андрея Левченко уже возбуждалось уголовное дело за уклонение от уплаты налогов. Об этом рассказал следователь на заседании суда, на котором избиралась мера пресечения Левченко.
Андрей Левченко останется под стражей до конца ноября. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Андрей Левченко останется под стражей до конца ноября. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Андрей Левченко останется под стражей до конца ноября. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Напомним, сына бывшего губернатора Иркутской области и депутата областного Заксобрания Андрея Левченко Следственный комитет обвинил в крупном мошенничестве. А на заседании суда следователь попросил Басманный суд приобщить к материалам дела сведения о возбуждении в отношении Левченко в 2019 году уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

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Это дело тогда прекратили, так как налоги все же были уплачены. Но вчера суд согласился все же добавить этот материал к "новому" делу сына экс-губернатора.

Андрей Левченко был задержан в понедельник по уголовному делу о хищении путем мошенничества денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Само это дело было возбуждено еще в феврале 2019 года. Обвинение по этому делу тогда же было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.

Эта "Звезда", не имея никакого опыта в установке лифтов, странным образом выиграла конкурс на их установку на огромные деньги. Хамуляка сначала закрыли в СИЗО, но потом отпустили под домашний арест.

Но по версии следствия, Андрей Левченко фактически руководит ООО "Звезда". А Олег Хамуляк в октябре 2017 года принес в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо липовые документы на участие "в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт".

А далее Левченко и Хамуляк заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 миллионов рублей. После этого они создали фирму, с помощью которой стоимость ремонтных работ чудным образом выросла до 319,6 миллиона рублей. По подсчетам следствия, от этой аферы Иркутской области был причинен ущерб на сумму больше 185 миллионов рублей.

Кстати, в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения следователь сказал, что основной уликой против сына бывшего губернатора Иркутской области стала его переписка со свидетелем.

Кто этот свидетель - пока тайна.

Впрочем, адвокаты Левченко собираются обжаловать решение суда. По их мнению, ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу не мотивировано и не обосновано.

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