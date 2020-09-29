Напомним, сына бывшего губернатора Иркутской области и депутата областного Заксобрания Андрея Левченко Следственный комитет обвинил в крупном мошенничестве. А на заседании суда следователь попросил Басманный суд приобщить к материалам дела сведения о возбуждении в отношении Левченко в 2019 году уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Это дело тогда прекратили, так как налоги все же были уплачены. Но вчера суд согласился все же добавить этот материал к "новому" делу сына экс-губернатора.
Андрей Левченко был задержан в понедельник по уголовному делу о хищении путем мошенничества денег Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области. Само это дело было возбуждено еще в феврале 2019 года. Обвинение по этому делу тогда же было предъявлено директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
Эта "Звезда", не имея никакого опыта в установке лифтов, странным образом выиграла конкурс на их установку на огромные деньги. Хамуляка сначала закрыли в СИЗО, но потом отпустили под домашний арест.
Но по версии следствия, Андрей Левченко фактически руководит ООО "Звезда". А Олег Хамуляк в октябре 2017 года принес в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области заведомо липовые документы на участие "в предварительном отборе подрядных организаций на выполнение работ по ремонту и замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт".
А далее Левченко и Хамуляк заключили с зарубежной компанией договор на поставку в Иркутск лифтового оборудования на 167 миллионов рублей. После этого они создали фирму, с помощью которой стоимость ремонтных работ чудным образом выросла до 319,6 миллиона рублей. По подсчетам следствия, от этой аферы Иркутской области был причинен ущерб на сумму больше 185 миллионов рублей.
Кстати, в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения следователь сказал, что основной уликой против сына бывшего губернатора Иркутской области стала его переписка со свидетелем.
Кто этот свидетель - пока тайна.
Впрочем, адвокаты Левченко собираются обжаловать решение суда. По их мнению, ходатайство следствия о помещении Левченко под стражу не мотивировано и не обосновано.