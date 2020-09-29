Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс

Крупный пожар произошел в Новосибирске. К зданию гостиничного комплекса "Император" стянута усиленная группировка пожарно-спасательных подразделений.

Сообщение о пожаре на улице Романова в Центральном районе города поступило в дежурную часть МЧС в 18:50 вечера по местному времени: загорелся фасад гостиничного комплекса.

- На месте развернут штаб пожаротушения, - сообщает МЧС России по региону. - В настоящий момент возгорание ликвидирует 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной.

Внутри гостиницы звенья газодымозащитной службы осуществляют проверку на наличие людей.

По предварительным данным, пострадавших нет. Постояльцы и работники гостиницы успели эвакуироваться самостоятельно. На месте происшествия дежурят кареты скорой помощи.

Тушение пожара осложняется интенсивным распространением огня. В районе возгорания расположено большое количество силовых электропроводов. Огонь перекинулся на мебельный магазин. Его удалось отстоять.

- Предварительная площадь пожара составляет 600 квадратных метров, - уточнил "РГ" представитель МЧС России по Новосибирской области Павел Винаков.