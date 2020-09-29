Новости

Захарова: ФРГ отвечает на запросы России только через СМИ 21:49
СМИ: В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина нашли алкоголь 21:41
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 21:30
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября 21:28
Путин выразил соболезнования в связи с уходом эмира Кувейта 20:21
Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 20:05
Продолжение "Короля льва" снимет режиссер гей-драмы "Лунный свет" 20:01
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован 19:58
Ученые создали из гиалуроновой кислоты ранозаживляющие нановолокна 18:50
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 18:25
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 15:31
Рубрика: Происшествия

Инциденты взяли под контроль

На Ставрополье информацию о коммунальных авариях отправляют для анализа в федеральный центр
Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 218(8272)
В Ставропольском крае внедрили единую систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Ее разработало министерство строительства России совместно с госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- В августе она функционировала на Ставрополье в тестовом режиме, а с первого сентября край полностью перешел на единый стандарт классификации и предоставления информации о коммунальных авариях и инцидентах, - рассказал министр ЖКХ региона Роман Марченко. - Все неполадки в сфере тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения и эксплуатации жилья теперь фиксируются в ситуационном центре минстроя России через единую круглосуточную диспетчерскую службу края. Это позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях на объектах ЖКХ любого масштаба и контролировать устранение неполадок.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Перед внедрением новой системы в регионе специальное обучение прошли диспетчеры, представители муниципальных администраций и ресурсоснабжающих организаций, которым предстоит работать с федеральным ситуационным центром. Им разъяснили разного рода нюансы, например, что считать аварией, а что - инцидентом.

Так отключение воды - и горячей, и холодной - переходит из категории инцидента в категорию авария, если продолжается более восьми часов, а отключение канализации или газа - более четырех часов.

"Единая система организована по принципу круглосуточной диспетчерской службы, в которую стекается информация. Далее все сведения передаются в минстрой России, где они аккумулируются в едином ситуационном центре, созданном для контроля за устранением неполадок и диагностирования проблемных участков, нуждающихся в дополнительном инвестировании", - рассказали корреспонденту "РГ" в Региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ).

Все данные об авариях на территориях городов и районов Ставрополья будут использоваться для определения наиболее опасных участков и объектов ЖКХ

Планируется, что в дальнейшем все данные об авариях на территориях городов и районов Ставрополья будут использоваться для определения наиболее опасных участков и объектов ЖКХ, которые в первую очередь требуют модернизации.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Федеральные субсидии мусорным операторам составили 8 млрд рублей

По данным РИАЦ, за месяц в крае было зафиксировано свыше 300 происшествий в ЖКХ. Из них только 16 процентов признаны авариями, остальные посчитали отклонениями от установленного режима технологического процесса или связали с временным отказом в работе устройств. Все неисправности устранили в нормативные сроки.

Кстати, система "Умный город", которую сейчас внедряют в девяти городах края - Железноводске, Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Лермонтове, Минеральных Водах и Георгиевске, - напрямую связана с единой системой контроля над устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Созданные в каждом муниципалитете собственные ситуационные центры также анализируют информацию, принимают нужные решения и при необходимости передают данные вышестоящим органам. Так, в Железноводском мониторинг помог снизить потребление ресурсов, а следовательно, расход бюджетных средств.

Тем временем

Согласно информации минстроя России, данная система заработала на территории всех субъектов страны. К первому сентября к ней подключились 748 муниципалитетов и 234 ресурсоснабжающие организации.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Реформа ЖКХ

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
Что нужно знать о теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет