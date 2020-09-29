В Ставропольском крае внедрили единую систему мониторинга и контроля за устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Ее разработало министерство строительства России совместно с госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

- В августе она функционировала на Ставрополье в тестовом режиме, а с первого сентября край полностью перешел на единый стандарт классификации и предоставления информации о коммунальных авариях и инцидентах, - рассказал министр ЖКХ региона Роман Марченко. - Все неполадки в сфере тепло-, электро-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения и эксплуатации жилья теперь фиксируются в ситуационном центре минстроя России через единую круглосуточную диспетчерскую службу края. Это позволяет аккумулировать оперативные и достоверные данные о происшествиях на объектах ЖКХ любого масштаба и контролировать устранение неполадок.

Перед внедрением новой системы в регионе специальное обучение прошли диспетчеры, представители муниципальных администраций и ресурсоснабжающих организаций, которым предстоит работать с федеральным ситуационным центром. Им разъяснили разного рода нюансы, например, что считать аварией, а что - инцидентом.

Так отключение воды - и горячей, и холодной - переходит из категории инцидента в категорию авария, если продолжается более восьми часов, а отключение канализации или газа - более четырех часов.

"Единая система организована по принципу круглосуточной диспетчерской службы, в которую стекается информация. Далее все сведения передаются в минстрой России, где они аккумулируются в едином ситуационном центре, созданном для контроля за устранением неполадок и диагностирования проблемных участков, нуждающихся в дополнительном инвестировании", - рассказали корреспонденту "РГ" в Региональном информационно-аналитическом центре (РИАЦ).

Все данные об авариях на территориях городов и районов Ставрополья будут использоваться для определения наиболее опасных участков и объектов ЖКХ

Планируется, что в дальнейшем все данные об авариях на территориях городов и районов Ставрополья будут использоваться для определения наиболее опасных участков и объектов ЖКХ, которые в первую очередь требуют модернизации.

По данным РИАЦ, за месяц в крае было зафиксировано свыше 300 происшествий в ЖКХ. Из них только 16 процентов признаны авариями, остальные посчитали отклонениями от установленного режима технологического процесса или связали с временным отказом в работе устройств. Все неисправности устранили в нормативные сроки.

Кстати, система "Умный город", которую сейчас внедряют в девяти городах края - Железноводске, Ставрополе, Невинномысске, Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске, Лермонтове, Минеральных Водах и Георгиевске, - напрямую связана с единой системой контроля над устранением аварий и инцидентов в сфере ЖКХ. Созданные в каждом муниципалитете собственные ситуационные центры также анализируют информацию, принимают нужные решения и при необходимости передают данные вышестоящим органам. Так, в Железноводском мониторинг помог снизить потребление ресурсов, а следовательно, расход бюджетных средств.

Тем временем

Согласно информации минстроя России, данная система заработала на территории всех субъектов страны. К первому сентября к ней подключились 748 муниципалитетов и 234 ресурсоснабжающие организации.