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29.09.2020 20:33
Рубрика: Происшествия

Взяли след

Пособников сбежавших из колонии осужденных нашли в Дагестане
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8273)
Следствие продвинулось в деле о побеге шестерых осужденных из колонии возле Махачкалы. Задержаны сотрудник исправительного учреждения и родственник одного из беглецов.

В СК Дагестана рассказали "РГ", что задержан мастер производственного участка центра трудовой адаптации осужденных ИК N 2. Именно на подконтрольной сотруднику УФСИН территории - в производственном цехе, был сделан подкоп, через который осужденные совершили побег. Без помощи по ту сторону решетки совершить такой дерзкий побег не удалось бы. Оперативники выяснили, что одним из пособников был родственник осужденного. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Пособничество в совершении побега из места лишения свободы".

Фото: мвд.рф
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Источник в следственных органах рассказал "РГ", что пособник приобретал на строительных рынках инструменты и оборудование, с помощью которых убежавшие преступники могли прорыть подкоп. Как все это доставлялось на территорию колонии, выясняют следователи. Одной киркой и лопатой, вероятно, не обошлось. Злоумышленники прорыли тоннель длиной около 30 метров и высотой с человеческий рост. Он был оснащен вентиляцией и освещением.

За информацию, представляющую интерес, и помощь следствию в розыске особо опасных преступников объявлена награда в размере до миллиона рублей. В республике все сотрудники силовых структур работают в режиме повышенной готовности, въезды в населенные пункты находятся под контролем. Но задержать беглецов пока не удалось.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Побеги из тюрем

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