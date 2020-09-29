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29.09.2020 21:32
Рубрика: Происшествия

СК завершил расследование убийства учредителя дагестанской газеты

Текст: Наталья Козлова
Центральный аппарат Следственного комитета - Главное управление по расследованию особо важных дел - завершило расследование уголовного дела против четырех уроженцев Дагестана - Мурада Шуайбова, Магомеда Хазамова, Магомеда Абигасанова и Шамиля Исаева. Им предъявили тягчайшие статьи - организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля, бандитизм, содействие террористической деятельности, незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в СК, между бывшим депутатом народного собрания и вице-премьером Дагестана Шамилем Исаевым и директором издательства ОАО "Свобода Слова", учредителем общественно-политической газеты "Черновик" Гаджимурадом Камаловым возник длительный конфликт из-за публикуемых им материалов о чиновнике. Камалов - известный в регионе журналист с активной общественной позицией - организовал негативные публикации о деятельности Исаева. Поэтому тот решил его устранить.

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Исаев обратился к Абигасанову, пообещав исполнителям убийства выплатить вознаграждение от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Согласившись, Абигасанов создал банду из числа своих односельчан - Шуайбова и Хазамова. Банда вооружилась - приобрели два травматических пистолета, переделанных в боевые, пистолет Макарова. Долго следили за Камаловым, выбирая место для нападения. Выбрали улицу Магомеда Гаджиева, где располагалась редакция "Черновика".

15 декабря 2011 года, когда Камалов вышел на улицу, его расстреляли, подъехав к редакции на машине.

Преступление долго не могли раскрыть. В СК говорят, что соучастниками предпринимались меры конспирации. Уголовное дело по решению Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат ведомства. Благодаря грамотной следственной тактике и тщательно спланированной оперативно-розыскной деятельности следователям Следственного комитета удалось собрать доказательства, подтверждающие причастность всех четверых к совершению сразу нескольких особо тяжких преступлений.

Так, был установлен свидетель, со слов которого сотрудники Криминалистического центра Следственного комитета с привлечением ведомственных психологов "составлен субъективный рисованный портрет предполагаемого преступника". Благодаря точности портрета удалось опознать Абигасанова. А анализ его связей позволил установить его взаимодействие с другими исполнителями преступления.

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Теперь уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что в начале этого года Исаев уже был осужден за пособничество в растрате в особо крупном размере. К длительному лишению свободы ранее был приговорен Шуайбов за убийство в 2009 году еще одного журналиста - Абдулмалика Ахмедилова. За хранение боеприпасов и наркотиков ранее осужден и Хазамов.

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