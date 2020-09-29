В Дагестане опровергли сообщение о гибели одного из сбежавших заключенных

В полиции Дагестана опровергли сообщения о том, что один из шестерых заключенных, сбежавших 22 сентября из колонии через подземный ход, погиб.

"Распространяемая в социальных сетях информация о том, что один из заключенных, сбежавших из колонии в Дагестане, погиб в автоаварии в Иркутске, не соответствует действительности", - говорится в официальном сообщении пресс-службы МВД региона.

Напомним, ночью 22 сентября из исправительной колонии № 2 в Махачкале бежали через подземный ход шесть мужчин, осужденных за торговлю наркотиками и убийства.

В рамках расследования уголовного дела о побеге задержан сотрудник учреждения и родственник одного из беглецов. За информацию о преступниках объявлена награда в размере одного миллиона рублей.