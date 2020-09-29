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29.09.2020 13:43
Рубрика: Происшествия

Из дома Римского-Корсакова в Петербурге выселили магазин

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом провели рейд по самовольно занятым помещениям нежилого фонда. Все, незаконно здесь находился, выселены, сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

Фото: iStock
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Серьезные нарушения выявлены в доме на Загородном проспекте, 28-А, который является объектом культурного наследия федерального значения. Здесь жил и умер композитор Николай Римский-Корсаков. Помещение площадью 250 квадратных метров на цокольном этаже этого здания занято магазином одежды и офисом, хотя договор аренды был расторгнут год назад, а долг перед городом за арендную плату составляет около четырех миллионов рублей. Кроме того, тут выполнено несогласованное переустройство: демонтированы и установлены перегородки, заложен проем и так далее.

В доме на проспекте Косыгина, 27, корпус 1, литера А незаконно разместились магазины, ломбард, парикмахерская, ателье, мастерские.

Первый этаж многоквартирного дома без правовых оснований использовался под кафе, гостиницу и салон красоты.

Похожая ситуация сложилась на Загребском бульваре, 19, корпус 1, литера А. Здесь первый этаж жилого дома незаконно занимала автошкола.

На проспекте Обуховской обороны, 39-А установлен факт незаконного занятия предприятием общепита помещения смежного с арендуемым.

Как уточнили в комитете, перечисленные городские объекты нежилого фонда, которые незаконно использовались в коммерческих целях, освобождены.

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