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29.09.2020 17:27

Здоровый сон в шкафу

Капсульные отели начинают теснить хостелы
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 218(8272)
В Петербурге набирает популярность новый тип гостиниц - капсульные отели. Постояльцам предлагается ночевать в капсуле около двух квадратных метров и высотой сантиметров в 80. Здесь нет окон, зато есть освещение, розетки и приточная вентиляция. Причем заполняемость в капсульных отелях даже в этот непростой турсезон держится на уровне 70-80 процентов. Какую нишу займет этот тип размещения и каковы его перспективы, разбиралась корреспондент "РГ".

Сейчас в Петербурге действует восемь сетей капсульных отелей. Номера-капсулы устанавливают также в хостелах и мини-гостиницах, отельеры тестируют этот тип размещения, переоборудуя один-два номера. Всего такой тип размещения предлагают порядка 30 отелей, все они расположены в центре города, у вокзалов. Один капсульный отель есть в Пулково.

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Для сравнения: по данным Яндекс.Карты, в городе 300 хостелов и мини-отелей, предлагающих общие номера. Но капсулы набирают популярность, и их заполняемость выше, чем, например, в хостелах.

- Для мегаполисов такие объекты крайне важны. Например, в аэропорту при длительной пересадке нельзя выспаться даже в бизнес-зале, хотя за его посещение взимается плата три - пять тысяч рублей. Капсульный отель в данном случае для путешественника будет выходом из ситуации. То же самое и на вокзалах. В крупных городах со сложившейся застройкой нельзя построить у вокзала гостиницу традиционного типа на несколько сотен мест, а капсульные отели позволяют организовать компактное размещение большого числа постояльцев, - говорит председатель комиссии отельеров "Опоры России" по Петербургу Эдуард Демидов.

Стоит отметить, что такое же компактное размещение обеспечивают хостелы. В Петербурге есть гостиницы с номерами на 10-12 мест. Правда, как считает Эдуард Демидов, у капсульных отелей более сильная концепция.

- Хостельное движение несколько искусственно подтягивалось, в какой-то период существовала мода на инвестирование в хостел. Сейчас происходит детализация рынка в этом сегменте, средства размещения меняют концепцию, кто-то уходит, - говорит Эдуард Демидов.

В крупных городах со сложившейся застройкой нельзя построить гостиницу у вокзала, а капсульные отели позволяют организовать компактное размещение

В частности, хостелы с 10-12 койками в номере уже перешли в разряд жесткого эконома, многие превратились в общежития для рабочих или ночлежки. Переночевать в таких гостиницах стоит 250-300 рублей. Другие хостелы, наоборот, стали уменьшать плотность в номерах до трех-четырех мест, вкладываться в развитие общественных зон. В таких гостиницах цена ночлега уже 1000-1100 рублей, и это уже не хостелы в классическом понимании, а мини-отели, разве что снимают там не номера, а койко-места.

С капсульными отелями все хитрее. В помещении в 20 квадратных метров могут органично располагаться 12 капсул-номеров. Причем цена ночлега составит в среднем 800-1000 рублей. Самый дорогой капсульный отель, который удалось найти в Петербурге, предлагает ночевку за 1500 рублей.

Таким образом, капсульный отель приносит значительно больше выручки, чем хостел. Правда, как говорит председатель межрегионального Союза отельеров Роман Сабиржанов, инвестиции в капсульный отель оказываются значительно выше, чем те, что требуются на открытие хостела. Соответственно, и окупаемость у этих средств размещения получается примерно одинаковой. И следующим этапом развития индустрии, скорее всего, будет разделение капсульных отелей на элитные и стандартные.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В частности, эксперт не исключил появления необычных капсул, в которых будут останавливаться не из экономии времени или денег, а ради новых ощущений. Ну а доминировать на рынке будут стандартные капсулы, такие, как предлагаются в отелях сейчас.

Нынешние петербургские капсульные отели - это, по сути, мебель. В общем номере вдоль стены ставится что-то среднее между нарами и шкафами, каждая секция отделяется шторками или закрывается на рольставню. Демидов считает, что сейчас капсульные отели выигрывают у хостелов в первую очередь в плане безопасности и приватности.

Правда, несмотря на все преимущества, вопросов к капсульным отелям много, и относятся они к правовой плоскости. Так, капсулы не присутствуют в классификаторах средств размещения. Пожарная безопасность в таких номерах-шкафах регламентируется теми же нормативами, что и при обычном размещении в типовом отеле. А если не выдержит проводка? Если "шкаф" с капсулами загорится?

Другой момент, что при развитии отрасли нельзя исключать, что кто-то из предпринимателей захочет сэкономить на ремонте, а это самая серьезная статья расходов для капсульного отеля. Единственный способ предотвратить такие ситуации - как можно быстрее вывести капсульные отели в правовое поле.

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