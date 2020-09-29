На Вологодчине подростки предстанут перед судом за избиение полицейских

В Вологодской области в суд направили уголовное дело в отношении трех подростков, которые подозреваются в избиении полицейских. Дело возбуждено по статье 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", сообщили во вторник в пресс-службе регионального Следкома.

ЧП произошло в январе нынешнего года. Ночью сотрудники патрульно-постовой службы заметили на улице Полярной в Вологде 17-летнего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка хотели доставить юношу в отдел полиции. Но подросток повел себя агрессивно, позвал друзей, которым 16 и 18 лет. Они нанесли стражам порядка несколько ударов, в том числе и головой по челюсти.

Зачинщика инцидента доставили в полицию, а потом нашли и двух сбежавших его друзей. Следствие собрало по уголовному делу достаточную доказательную базу. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Подросткам грозит наказание или в виде штрафа до 200 тысяч рублей, или принудительные работы до пяти лет, или арест до шести месяцев, или лишение свободы до пяти лет.