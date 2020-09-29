Федеральные власти намерены максимально "разбюрократить" сферу строительства в России. Впервые за пять лет Минстрой РФ обновил утвержденный постановлением правительства РФ № 985 важный перечень национальных стандартов и сводов правил в строительстве. Эксперты отмечают, что несовершенство строительного законодательства создает строителям массу проблем. Ярким примером этого стало кирпичное строительство, объемы которого за последние годы резко снизились. По данным аналитического сервиса bnMAP.pro, только в трех процентах из 1869 корпусов, где сейчас покупателям предлагаются апартаменты и квартиры, в строительстве наружных стен применяется кирпич. Насколько востребован сегодня этот экологичный и долговечный стройматериал и почему снижается его популярность, разбирался корреспондент "РГ".

Устойчивое падение производства кирпича наблюдается как минимум последние семь лет.

Одна из весомых причин спада заключена в cводе правил (СП) 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий", который относится к категории обязательных. По мнению представителей отрасли, именно этот документ сделал кирпичное строительство категорически невыгодным. Согласно своду правил, установлено жесткое условие по сопротивлению теплопередаче стен жилых зданий. В зависимости от градусо-суток отопительного периода в той или иной местности базовые значения сопротивления теплопередаче не должны превышать 2,1-5,6 единицы. Чтобы соблюсти эти требования, толщина кирпичной стены должна составлять едва ли не полтора метра.

Падение популярности кирпича - объективная тенденция, убеждены эксперты. Кирпичное строительство дороже, чем монолитное. Оно более трудоемко - для постройки дома из кирпича необходимы квалифицированные каменщики, которых сегодня найти очень сложно. Кроме того, современные материалы и утеплители, заменяющие кирпич, позволяют снизить толщину стен и удешевить строительство. Еще один фактор - кирпичная стройка продолжается дольше, чем в том случае, когда используются железобетонные плиты или технологии монолитного строительства.

Впрочем, кирпич сохраняет свою востребованность в малоэтажном строительстве. Эту точку зрения разделяют и другие аналитики. Даже у скептиков не вызывает сомнения высочайшая долговечность строений из качественного кирпича: построенные из него сооружения стоят веками, сохраняя свои качества. Со стороны потребителей спрос на кирпичные дома сохраняется: они по-прежнему считаются надежными, теплыми, имеют высокий уровень шумоизоляции. Любопытно, что в 2014-2018 годах импорт кирпича из Европы в Россию удвоился. Со 152 миллионов штук он вырос до 365 миллионов, подчеркнула исполнительный директор Index Box Russia Екатерина Колина.

- В данном случае речь идет о высококачественной продукции, из которой строятся загородные коттеджи, - отметила она. - Красивый, интересный кирпич в этом сегменте был и будет востребован. При взаимодействии с дизайнерами и продвижении своих совместных проектов эту историю можно поднять на уровне импортозамещения. В остальных случаях доля кирпича будет постепенно сокращаться, и в какой-то момент он уйдет из массового строительства.

Кирпичное строительство дороже, чем монолитное. Оно более трудоемко и более затратно

Главный архитектор проектов архитектурной мастерской "Проектус" Александр Рабинович уверен, что российскому кирпичу не хватает ассортиментного разнообразия. По его словам, сегодняшняя кирпичная номенклатура рассчитана только на прямую фасадную поверхность. Нечем закрывать торцы перекрытий, нет перемычного и поворотного кирпича. Тем не менее российский кирпич имеет хорошее качество, позволяет создавать разнообразные поверхности и обладает широкой цветовой гаммой.

Еще один востребованный вид керамического материала для несущих стен - кирпичные блоки с внутренними стенками толщиной менее четырех миллиметров с увеличенным количеством пустот и повышенной пористостью. Подобные материалы вполне годятся для массового строительства, так что говорить об "уходе кирпича" рано, считает представитель предприятия Wienerberger AG Сергей Смирнов. Применяя блоки толщиной 380 миллиметров вместо стандартных 510 миллиметров, можно значительно снизить толщину стен домов. Правда, из-за тонких внутренних стенок прочность блоков снижается, но все равно их несущая способность позволяет строить здания до пяти - семи этажей.

Российские производители кирпича, готовые модернизировать свои предприятия, имеют хорошие шансы занять эту нишу. Однако необходима и дальнейшая работа над строительными нормами, особенно по тепловой защите, уверены аналитики. Дело в том, что около 85 процентов теплопотерь сегодня приходится не на стены, а на системы вентиляции, кровлю, окна, балконы и полы. Иными словами, чтобы сберечь тепло, необязательно наращивать толщину стен. Этот вопрос должен решаться комплексно, считает доцент кафедры проектирования зданий и сооружений Национального исследовательского Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ) Александр Елохов. Нужно учитывать теплопотери всех элементов конструкции дома и их стыков, используя гармоничный подход к применению энергосберегающих технологий и снижению энергопотребления, повышению коэффициента полезного действия внутридомовых инженерных систем. Кроме того, стоит учитывать, что уже сейчас во всех новых жилых домах применяются отопительные приборы с высоким коэффициентом теплопередачи. Поэтому уже сегодня можно снижать требования по сопротивлению теплопередаче стен жилых зданий.

Власти не ставят на кирпиче крест. Согласно утвержденной летом "Стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года", предполагается увеличить производство строительного кирпича до 9,5 миллиарда штук условного кирпича в год. Что касается законодательства, то ведется и эта работа: около трех тысяч обязательных требований уже стали рекомендательными, еще две-три тысячи предстоит актуализировать. Строители надеются, что в ближайшие годы их жизнь станет легче.