С 1 января 2022 года все регионы страны должны перейти на закрытые системы горячего водоснабжения (ГВС). Устаревшая открытая схема будет под запретом, при этом на нее рассчитаны целые города. Далеко не все субъекты РФ готовы к технически сложной и затратной модернизации - воду "закрыли" пока лишь в 10 процентах российских домов. В Архангельской области на переход потребуется не менее 50 миллиардов рублей, в Петербурге, по разным оценкам, - от 100 до 200 миллиардов. Но дело не только в расходах. В Поморье сочли, что такие перемены могут вызвать серьезные сбои в работе сложившейся системы отопления и водоснабжения. Поэтому областное собрание обратилось в правительство РФ с предложением внести изменения в федеральный закон о теплоснабжении.

Именно этот ФЗ РФ N 190 в 2013 году ввел требование отказаться от открытых систем ГВС и установил переходный период. Многие эксперты назвали задачу революцией в сфере ЖКХ.

В чем суть? При открытой схеме и в краны, и в батареи отопления поступает горячая вода из одной трубы. Считается, что это не позволяет обеспечить качество воды для бытовых нужд, поскольку фактически ванны наполняются промышленным теплоносителем. Кроме того, старая схема связана с потерями ресурса и повышенными расходами на тепловую энергию.

В современных закрытых системах в дом поступает холодная питьевая вода, которую нагревают в теплообменнике, расположенном в здании. Это снижает расходы на ее подготовку и дает экономию на теплопотерях. Но главное - такую горячую воду можно даже пить.

Казалось бы, всем надо дружно переходить на современную схему, как того требуют закон и прогресс. Но на практике, по данным органов власти Поморья, возникает множество проблем. В той же Архангельской области открытые системы ГВС используются в городах Северодвинске, Новодвинске, Мирном, Коряжме, а также в населенных пунктах восьми районов. При выборе этой схемы исходили из соответствия местной водопроводной воды санитарно-гигиеническим стандартам. В итоге вполне удается обеспечить качество услуги.

С 2013 года новые дома, согласно закону, подключаются уже к закрытым системам ГВС. И практика показала, что они как раз не всегда оправдывают ожидания. Трубопроводы изнашиваются раньше срока, усиливается коррозия, возникают отложения - какое уж тут качество?

По мнению специалистов, новшество плохо приживается, поскольку вся инфраструктура рассчитана на "открытую" воду.

В Архангельской области на переход потребуется 50, а в Петербурге — от 100 до 200 миллиардов рублей

- Многочисленные попытки перевода жилфонда на закрытую систему теплоснабжения показали необходимость значительных затрат и представляются экономически нецелесообразными, - считает кандидат технических наук Александр Колесников. - Единственным положительным результатом перехода стало улучшение качества горячей воды. Но ведь у нас не ставится цель обеспечить потребителей горячей водой питьевого качества. С учетом необходимых затрат заметных преимуществ нет ни у закрытых, ни у открытых систем. При этом в отдельных городах переход на новую схему вообще нецелесообразен вплоть до полного износа сетей.

Показательным стал пример Северодвинска, где гарантирующим поставщиком холодной воды является цех судостроительного предприятия. На его водоочистных сооружениях установлено оборудование для точной дозировки химреагентов и контроля качества ресурса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в итоге вода соответствует нормативам по всем показателям. Но там, где после 2013-го установили оборудование и присоединили трубы для закрытой системы ГВС, гарантировать качество воды оказалось в разы сложнее и дороже.

Кроме того, переход на новую систему может ухудшить и качество теплоснабжения. Как отмечают в фонде капремонта Архангельской области, в Новодвинске в домах с новыми тепловыми пунктами регулярно отмечаются ненормативные перепады давления и температуры теплоносителя.

Обеспечить потребителей качественной горячей водой и уменьшить потери теплоносителя можно и при использовании открытых систем теплоснабжения, уверены региональные законодатели. Трата бюджетных средств на полный переход к закрытой схеме будет нецелесообразна, а сам он только ухудшит ситуацию, так как застройка целых городов исторически осуществлялась именно под открытые системы теплоснабжения, которые работают и сегодня.

Для того чтобы "закрыть" воду, надо провести капремонт индивидуальных тепловых пунктов во всех зданиях и установить оборудование для подогрева воды. Но это еще не самая затратная часть работ. Потребуется почти в два раза увеличить пропускную способность существующих водопроводных сетей.

Региональные и местные бюджеты вряд ли потянут такие расходы. Финансовая нагрузка также ляжет на ресурсоснабжающие организации, собственников зданий и жилых помещений. Согласно закону, затраты на перевод абонентов на новую схему учитываются в соответствующих тарифах.

Региональные эксперты предложили отменить запрет на использование открытых систем водоснабжения и переходить на закрытые только там, где страдает качество воды. С этим согласны и в других регионах СЗФО. В Поморье также выдвинули предложение разработать отдельную федеральную программу и внести в нее предоставление целевых субсидий для компенсации затрат собственникам жилья и "ресурсникам".

Между тем

Ранее с предложением избирательно подходить к переводу открытой схемы теплоснабжения на закрытую выступили и в Петербурге. В городе исторически сложилась централизованная открытая система ГВС, для которого используется вода питьевого качества.

При этом многие специалисты признают, что переходить на современную схему ГВС рано или поздно все равно придется: только она способна обеспечить полноценную энергоэффективность, а значит, колоссальные инвестиции окупятся с лихвой.