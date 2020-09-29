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29.09.2020 16:39
Рубрика: Культура

В БДТ покажут танцевальный "Несолнечный город"

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)
Фото: Стас Левшин/Пресс-служба БДТ Фото: Стас Левшин/Пресс-служба БДТ
Фото: Стас Левшин/Пресс-служба БДТ

30 сентября на Малой сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова режиссер Роман Михайлов представит публике премьеру спектакля "Несолнечный город", который он поставил по собственному тексту. Зрителю обещано психоделическое зрелище в стиле рейв.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Представление предназначено в первую очередь для молодой аудитории - недаром накануне премьеры состоялся предварительный студенческий показ "Несолнечного города". Ни сюжет, ни место действия, даже сами персонажи конкретно не определены - на сцене, которая превратится в танцпол, будет воссоздан механизм человеческой памяти с присущими ей сновидениями, обрывочными воспоминаниями и расплывчатыми видениями.

Новый спектакль символически завершит радиосериал "Антиравинагар", который во время карантина транслировался на портале БДТdigital. В постановке заняты Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алена Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова. В качестве музыкального оформления создатели использовали ремиксы сочинений Ройзина Мерфи, Бориса Бреша, Мануэля Морено и других музыкантов.

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