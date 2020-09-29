В БДТ покажут танцевальный "Несолнечный город"

30 сентября на Малой сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова режиссер Роман Михайлов представит публике премьеру спектакля "Несолнечный город", который он поставил по собственному тексту. Зрителю обещано психоделическое зрелище в стиле рейв.

Представление предназначено в первую очередь для молодой аудитории - недаром накануне премьеры состоялся предварительный студенческий показ "Несолнечного города". Ни сюжет, ни место действия, даже сами персонажи конкретно не определены - на сцене, которая превратится в танцпол, будет воссоздан механизм человеческой памяти с присущими ей сновидениями, обрывочными воспоминаниями и расплывчатыми видениями.

Новый спектакль символически завершит радиосериал "Антиравинагар", который во время карантина транслировался на портале БДТdigital. В постановке заняты Ольга Ванькова, Дмитрий Каргин, Алена Кучкова, Глафира Лаврова, Александра Магелатова. В качестве музыкального оформления создатели использовали ремиксы сочинений Ройзина Мерфи, Бориса Бреша, Мануэля Морено и других музыкантов.