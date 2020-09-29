В Cеверной столице реализуется масштабная турпрограмма

28 сентября в Петербург прилетели первые туристы-россияне, купившие турпакеты по новой масштабной программе, поддержанной комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Рейсы в рамках новой программы будут выполняться из Москвы (ежедневно), трижды в неделю из Казани, Самары, Уфы, Екатеринбурга, дважды - из Перми. Планируется, что в неделю по новой программе из названных городов в Петербург будут прилетать по четыре тысячи туристов. В дальнейшем число планируется увеличить, так что при большем спросе будут фрахтоваться самолеты значительно большей вместимости. План: чтобы в Петербурге по новой программе внутреннего туризма отдохнуло и набралось впечатлений 400 тысяч наших соотечественников.

Идея программы была подсказана сложной для всех, а для сферы туризма особенно, ситуацией с пандемией и карантинными мерами.

Как уточнил Сергей Корнеев, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, что касается Северной столицы, пандемия дала возможность глубже понять, с одной стороны, насколько туризм важен для города, с другой - насколько город важен для мирового туризма. Если смотреть на экономические показатели, то в прошлом благополучном для поездок году Петербург посетило более 10,5 миллиона туристов, причем примерно половина из них - это россияне, которые, кстати, по уровню требований к комфортности, интересности предложений уже практически не отличаются от туристов из других стран. Подсчитан средний чек туриста в 2019 году. Это 36 тысяч рублей, то есть в экономику города было вложено более 360 миллиардов рублей.

Было понятно, что в сложившейся ситуации с закрытием границ нужно делать ставку на развитие туризма внутреннего, разработав новый, интересный и качественный продукт.

Новый проект - совместный продукт базового перевозчика Северной столицы и федерального туроператора как раз отвечает требованиям времени. Поездка доступна в рамках пакетного предложения (включающего перелет, трансфер, проживание, страховку и дополнительно - экскурсионное обслуживание). То есть организаторы учли принципы формирования турпакетов, которыми россияне активно пользовались, отправляясь в поездки по другим странам. Что же касается размещения, то оно доступно на любой кошелек: заключены соглашения с 80 отелями Санкт-Петербурга.

Отличие нового пакета от стандартных предложений по внутреннему туризму еще и в том, что туристов планируется забирать на экскурсии прямо из гостиницы (а не назначать встречу где-то). Причем длительные экскурсии будут включать обеды и ужины.

Организаторы учли принципы формирования турпакетов, которыми россияне активно пользовались за рубежом

Еще одна особенность: разнообразие самих экскурсионных программ. Будет представлена не только классика, но и эксклюзивные варианты. Учтены интересы различных групп населения, в том числе молодежи, старшего поколения, среднего класса.

Главная задача проекта, как подчеркнул Сергей Корнеев, понятна: представить Северную столицу как город, в который можно и нужно приезжать многократно. Чтобы традиция поездок в Санкт-Петербург формировалась в российских семьях. Тем более что теперь организовать поездку стало еще проще: достаточно приобрести полный турпакет.

Организаторы нового турпродукта уверены, что россияне останутся довольны поездкой в Петербург. А что касается ценовой политики, то она останется гибкой. Цены будут доступными и начинаться от 10 тысяч рублей за тур на двоих.

- Открываются новые возможности приема гостей в Санкт-Петербурге, и они принесут ощутимую пользу экономике города, - подчеркнул Корнеев, напомнив, что в индустрии гостеприимства в городе задействовано более 100 тысяч человек (а в высокий сезон, которого, впрочем, в этом году и не было, число их возрастает в три раза), с учетом же смежных отраслей (транспорт, общественное питание) число горожан, имеющих отношение к туриндустрии, приближается к 500 тысячам человек.