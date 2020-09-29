В Калининграде работник дилерского центра украл 22 автомобиля

В Калининграде следственная часть регионального управления МВД завершила расследование кражи 22 автомобилей. Многоэпизодное уголовное дело возбудили в отношении внештатного сотрудника компании-автодилера, сообщает пресс-служба калининградской полиции.

Инцидент произошел в 2016 году. Молодой человек продавал машины, которые клиенты дилерского центра оставляли на реализацию, а вырученные деньги присваивал. Владельцев авто продавец вводил в заблуждение: ваше имущество, мол, еще не реализовано.

Но некоторые клиенты решили проведать свои машины. Не обнаружив их на стоянке, калининградцы обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку, изъяли документы, разыскали покупателей и установили местонахождение транспортных средств. В ближайшее время уголовное дело по статьям "кража в крупном размере" и "кража в особо крупном размере" передадут в суд.