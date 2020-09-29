В Калининграде работник дилерского центра украл 22 автомобиля

Новости

В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Волгоградской области в лобовом ДТП погибли три человека 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
Путин обсудил с новым японским премьером вакцины от коронавируса 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 16:57
Рубрика: Происшествия

В Калининграде работник дилерского центра украл 22 автомобиля

Текст: Ульяна Вылегжанина

В Калининграде следственная часть регионального управления МВД завершила расследование кражи 22 автомобилей. Многоэпизодное уголовное дело возбудили в отношении внештатного сотрудника компании-автодилера, сообщает пресс-служба калининградской полиции.

Фото: мвд.рф
В Калининграде задержан мужчина, взявший в заложники подростка из богатой семьи

Инцидент произошел в 2016 году. Молодой человек продавал машины, которые клиенты дилерского центра оставляли на реализацию, а вырученные деньги присваивал. Владельцев авто продавец вводил в заблуждение: ваше имущество, мол, еще не реализовано.

Но некоторые клиенты решили проведать свои машины. Не обнаружив их на стоянке, калининградцы обратились в полицию. Общая сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции провели проверку, изъяли документы, разыскали покупателей и установили местонахождение транспортных средств. В ближайшее время уголовное дело по статьям "кража в крупном размере" и "кража в особо крупном размере" передадут в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет