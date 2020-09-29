В Калининграде задержан мужчина, взявший в заложники подростка из богатой семьи

Молодого человека захватили на улице в Калиниграде для выкупа у богатых родителей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что злоумышленник под видом сотрудника полиции "задержал" подростка якобы по подозрению в совершении преступления.

Мужчина предъявил молодому человеку поддельное удостоверение полицейского, мнимые доказательства причастности к противоправному деянию, а также составил фейковый протокол явки с повинной. Фигурант насильно удерживал подростка, после чего потребовал у его родителей деньги за прекращение якобы возбужденного в отношении их сына уголовного дела. Ирина Волк рассказала, что подозреваемый задержан с поличным сотрудниками УМВД России по Калининградской области в момент передачи отцом несовершеннолетнего части денежных средств. Полицейские изъяли у него поддельное удостоверение сотрудника МВД России, фейковое уголовное дело, наручники и фотоаппарат, использовавшийся им для съемки фиктивного задержания.

СУ СК России по Калининградской области в отношении ранее судимого подозреваемого возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.