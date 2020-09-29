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29.09.2020 11:10
Рубрика: Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся жилой дом

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Петербургские спасатели погасили пожар в Красносельском районе.

Фото: Александр Адамян / ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило сегодня, 29 сентября, в 09.42. Огнем была охвачена кровля строящегося жилого дома на улице Тамбасова, 9 (Красносельский район Петербурга).

С пожаром удалось справиться быстро, уже в 10.17 он был ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

На ликвидации пожара работали 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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