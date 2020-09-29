В Петербурге загорелся строящийся жилой дом

Петербургские спасатели погасили пожар в Красносельском районе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило сегодня, 29 сентября, в 09.42. Огнем была охвачена кровля строящегося жилого дома на улице Тамбасова, 9 (Красносельский район Петербурга).

С пожаром удалось справиться быстро, уже в 10.17 он был ликвидирован. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

На ликвидации пожара работали 25 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.