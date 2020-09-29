В Коми два человека погибли при обрушении на шахте

В Республике Коми на шахте погибли двое рабочих. Они занимались демонтажными операциями на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга".

Как сообщили во вторник в группе в соцсети компании "Воркутауголь", произошло обрушение галереи. Под завал попали два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик. Их травмы оказались не совместимыми с жизнью.

Уже озвучили и предварительную причину трагедии - несоблюдение подрядчиком необходимых мер безопасности и плана работ. Начато расследование.