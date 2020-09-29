В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком

В Воркуте в отношении бывшего транспортного прокурора города Алексея Абрамова возбуждено уголовное дело, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Коми. Абрамову вменяют пьяное ДТП, в котором пострадал 17-летний подросток.

Наезд на юношу произошел еще 19 сентября. Подросток переходил дорогу по "зебре", когда неожиданно на дорогу вылетел автомобиль SMART PASSION. Юноша получил открытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Силами санавиации пострадавший доставлен в Сыктывкар, сейчас подросток в коме.

Владельца машины нашли быстро. Им оказался Алексей Абрамов, бывший транспортный прокурор Воркуты.

По версии следствия, Абрамов был пьян. Сам экс-прокурор отрицает, что был за рулем машины в момент ДТП. Из-за этого жители Воркуты сравнивают данное происшествие с делом Михаила Ефремова.

Но следователи полагают, что за рулем был именно экс-прокурор. Сейчас Абрамов задержан, в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения. В региональном СК не скрывают, что будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.