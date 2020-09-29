Как россияне отдохнули этим летом?

Новости

В США суд приговорил россиянина к 7 годам тюрьмы за киберпреступления 02:10
Компания Disney уволит 28 тысяч сотрудников 01:33
Всемирный банк поможет беднейшим странам закупить вакцину от COVID-19 01:33
"Роскосмос": Утечка воздуха на МКС превысила норму 01:17
Киевское "Динамо" вышло в группу Лиги чемпионов, разгромив "Гент" 00:56
Гидрометцентр: Бархатный сезон продлится в России меньше недели 00:50
Трамп прибыл в Кливленд на первые теледебаты с Байденом 00:38
Премьер Ирака подтвердил намерения ряда стран закрыть посольства в Багдаде 00:26
Тело умершего в США эмира Кувейта в среду доставят на родину 00:26
Байден опубликовал налоговую декларацию в противовес Трампу 29.09.2020
В Москве скончались 27 пациента с коронавирусом 29.09.2020
Гинцбург рассказал, к какой работе не допустят не привитых от COVID-19 29.09.2020
Адвокат: Владимир Конкин подозревает в убийстве дочери ее жениха 29.09.2020
Захарова: ФРГ отвечает на запросы России только через СМИ 29.09.2020
СМИ: В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина нашли алкоголь 29.09.2020
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 29.09.2020
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября 29.09.2020
Путин выразил соболезнования в связи с уходом эмира Кувейта 29.09.2020
Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 29.09.2020
Продолжение "Короля льва" снимет режиссер гей-драмы "Лунный свет" 29.09.2020
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован 29.09.2020
Ученые создали из гиалуроновой кислоты ранозаживляющие нановолокна 29.09.2020
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 29.09.2020
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 29.09.2020
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 29.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 23:02
Рубрика: Общество

От Сочи до Байкала

Как россияне отдохнули этим летом?
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8273)
Пандемия не поставила крест на положительных летних эмоциях: 74 процента россиян смогли отдохнуть этим летом, взяв запланированный отпуск. Подводя итоги туристического лета-2020, ВЦИОМ опросил россиян и подтвердил, что пандемия не убила отпуск и наши соотечественники смогли отдохнуть, даже если и "не так, и не там".

Планы на отдых у россиян не свернулись и как и прежде остались надежным косвенным показателем их благосостояния (на первом месте - владение недвижимостью, на втором - возможность позволить себе отдохнуть).

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Россияне купили по программе кешбэка более 1100 путевок в Крым

Да, в более чем в половине случаев менять планы на отпуск заставила именно пандемия коронавируса, только 18 процентам россиян помешали финансовые трудности, а 11 - закрытые границы и остановленные транспортные маршруты (тоже, конечно, по причине эпидемии коронавируса). Но при этом один из директоров ВЦИОМ Кирилл Родин призвал не абсолютизировать влияние пандемии.

Наиболее пострадали, конечно, планы россиян отдохнуть за границей, но тех, кто может позволить себе там отдохнуть, в России немного. Чуть более 13 процентов россиян выезжали на отдых за границу в прошлом году, и 8 процентов собирались в этом. Заявили же об осуществленных планах на такой отдых примерно 0,5 процента россиян. Эта цифра еще может подрасти, но погоды уже не сделает. Картина отдыха этим летом уже определилась.

При серьезном падении планов на отдых за границей внутренний туризм переживает, по мнению экспертов, "заметный Ренессанс". У отдыхающих на курортах Краснодарского края в топе Сочи, Анапа и Геленджик.

А отпуска в этом году у многих выросли по срокам. Средний показатель длительности отпуска в 2020 году, по данным ВЦИОМ, 33 дня. Только 6 процентов планировали отдыхать больше месяца, а реально отдохнули - 16. 8 процентов собирались пробыть в отпуске месяц, а реально позволили себе месячный отпуск 15 процентов.

Самыми довольными оказались отдохнувшие в Крыму, таковых 94 процента

71 процент россиян скорее довольны тем, как они отдохнули. Самыми довольными оказались отдохнувшие в Крыму (94 процента), в других городах России (89 процентов), в Краснодарском крае (89 процентов). Среди отдохнувших на даче довольны отдыхом 76 процентов, а среди тех, кто отдыхал дома, - 61 процент. И если в прошлом году доминирующими причинами недовольства отдыхающих были высокие цены, плохой сервис и плохая погода, то в этом году причиной недовольства, конечно, стало "не смог поехать туда, куда хотел".

В багаже позитивных эмоций, привезенных россиянами с курортов и туристических маршрутов в топе оказались природа и климат, возможность узнать что-то новое и интересное и безопасность отдыха. Негативный багаж впечатлений пополнили высокая стоимость проезда, трудности в организации поездки и возможность комфортного проживания по приемлемой цене. Скажем, будь та же дорога на Байкал дешевле, многие россияне предпочтут поездку на прославленное озеро отдыху в Краснодарское крае, уверяют социологи. По их мнению, психологический барьер для предпочтения внутреннего туризма еще не преодолен, но уже преодолевается. Когда отдохнувших попросили оценить свой отпуск в России по десятибалльной шкале, большинство выставило ему оценку 8.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Наука и образование ВЦИОМ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
Что нужно знать о теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена
Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников
Госуслуги запустили дневник самонаблюдения за привитыми от COVID-19