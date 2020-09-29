Как россияне отдохнули этим летом?

Пандемия не поставила крест на положительных летних эмоциях: 74 процента россиян смогли отдохнуть этим летом, взяв запланированный отпуск. Подводя итоги туристического лета-2020, ВЦИОМ опросил россиян и подтвердил, что пандемия не убила отпуск и наши соотечественники смогли отдохнуть, даже если и "не так, и не там".

Планы на отдых у россиян не свернулись и как и прежде остались надежным косвенным показателем их благосостояния (на первом месте - владение недвижимостью, на втором - возможность позволить себе отдохнуть).

Да, в более чем в половине случаев менять планы на отпуск заставила именно пандемия коронавируса, только 18 процентам россиян помешали финансовые трудности, а 11 - закрытые границы и остановленные транспортные маршруты (тоже, конечно, по причине эпидемии коронавируса). Но при этом один из директоров ВЦИОМ Кирилл Родин призвал не абсолютизировать влияние пандемии.

Наиболее пострадали, конечно, планы россиян отдохнуть за границей, но тех, кто может позволить себе там отдохнуть, в России немного. Чуть более 13 процентов россиян выезжали на отдых за границу в прошлом году, и 8 процентов собирались в этом. Заявили же об осуществленных планах на такой отдых примерно 0,5 процента россиян. Эта цифра еще может подрасти, но погоды уже не сделает. Картина отдыха этим летом уже определилась.

При серьезном падении планов на отдых за границей внутренний туризм переживает, по мнению экспертов, "заметный Ренессанс". У отдыхающих на курортах Краснодарского края в топе Сочи, Анапа и Геленджик.

А отпуска в этом году у многих выросли по срокам. Средний показатель длительности отпуска в 2020 году, по данным ВЦИОМ, 33 дня. Только 6 процентов планировали отдыхать больше месяца, а реально отдохнули - 16. 8 процентов собирались пробыть в отпуске месяц, а реально позволили себе месячный отпуск 15 процентов.

Самыми довольными оказались отдохнувшие в Крыму, таковых 94 процента

71 процент россиян скорее довольны тем, как они отдохнули. Самыми довольными оказались отдохнувшие в Крыму (94 процента), в других городах России (89 процентов), в Краснодарском крае (89 процентов). Среди отдохнувших на даче довольны отдыхом 76 процентов, а среди тех, кто отдыхал дома, - 61 процент. И если в прошлом году доминирующими причинами недовольства отдыхающих были высокие цены, плохой сервис и плохая погода, то в этом году причиной недовольства, конечно, стало "не смог поехать туда, куда хотел".

В багаже позитивных эмоций, привезенных россиянами с курортов и туристических маршрутов в топе оказались природа и климат, возможность узнать что-то новое и интересное и безопасность отдыха. Негативный багаж впечатлений пополнили высокая стоимость проезда, трудности в организации поездки и возможность комфортного проживания по приемлемой цене. Скажем, будь та же дорога на Байкал дешевле, многие россияне предпочтут поездку на прославленное озеро отдыху в Краснодарское крае, уверяют социологи. По их мнению, психологический барьер для предпочтения внутреннего туризма еще не преодолен, но уже преодолевается. Когда отдохнувших попросили оценить свой отпуск в России по десятибалльной шкале, большинство выставило ему оценку 8.