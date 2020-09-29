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29.09.2020 17:02
Рубрика: Экономика

На Кубани реконструируют федеральные трассы к Черному морю

Текст: Юрий Гень
Нагрузка на трассы Краснодарского края, ведущие к Черноморскому побережью, выросла в несколько раз из-за роста туристического потока в регион во время пандемии COVID-19. Поэтому вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог имеет большое значение для региона. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Накануне на заседании президиума Госсовета в Сочи президент России поручил правительству проработать проекты развития автотрасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью. С учетом этого требуется скорректировать планы строительства и развития транспортной инфраструктуры.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как ранее писала "РГ", глава государства обратил внимание на вопрос реконструкции дорог.- Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. Что уже говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала, - отметил Путин, подчеркнув, что время в пути можно сократить, причем при полном соблюдении требований по безопасности и качеству сообщения.

- На Кубань ежегодно приезжают миллионы туристов на своих машинах, что увеличивает трафик, - прокомментировал ситуацию губернатор Краснодарского края. - А в период пандемии, когда стал активно развиваться именно внутренний туризм, нагрузка на дорожную инфраструктуру возросла в разы. Поэтому вопрос пропускной способности трасс к побережью обострился.

По мнению главы Кубани, вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог имеет большое значение для Краснодарского края, поскольку он является курортным и транзитным регионом. Через Кубань проходят трассы к Черному и Азовскому морям, а также в Крым.

- Сегодня в крае реализуется целый ряд крупных проектов в области дорожного строительства. За последние пять лет объем краевого дорожного фонда удалось увеличить более чем в два раза, - сказал губернатор. - В этом году он составляет свыше 33 миллиардов рублей. Тем не менее, если говорить о реконструкции железных дорог и ведущих автомагистралей, то самостоятельно краю трудно будет освоить такой масштабный объем работ. Поэтому внимание и поддержка правительства РФ крайне важна.

Стоит отметить, что Краснодарский край является основным курортным регионом страны. В 2019 году общий турпоток на Кубань составил около 17,3 миллиона отдыхающих. В этом году он снизился из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений. За нынешнее лето Кубань приняла 6,2 миллиона туристов.

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