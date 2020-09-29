Следственный комитет возбудил сразу два резонансных уголовных дела в Крыму, фигурантом первого из которых является помощник прокурора Симферопольского района, а второго - вице-мэр Евпатории. Первый обвиняется в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, второй - в получении крупной взятки.

По версии следствия, помощник прокурора Симферопольского района за 50 тысяч рублей пообещал смягчить меру пресечения человеку, находящемуся под следствием. Деньги сотрудник надзорного ведомства получил, а вот сдержать обещание не смог, потому что был задержан оперативниками УФСБ. Второе преступление, инкриминируемое помощнику прокурора, - продажа амфетамина в крупном размере своему знакомому.

А вот в курортной Евпатории коррупционный скандал задел замглавы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории". На них возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки.

По версии следователей, чиновники предложили директору фирмы содействие в заключении договора субподряда с генподрядчиком на строительство модульного детсада у общеобразовательной школы N 12. За взятку чиновники обещали беспроблемную сдачу объекта и новые выгодные контракты.