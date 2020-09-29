Новости

Захарова: ФРГ отвечает на запросы России только через СМИ 21:49
СМИ: В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина нашли алкоголь 21:41
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 21:30
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября 21:28
Путин выразил соболезнования в связи с уходом эмира Кувейта 20:21
Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 20:05
Продолжение "Короля льва" снимет режиссер гей-драмы "Лунный свет" 20:01
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован 19:58
Ученые создали из гиалуроновой кислоты ранозаживляющие нановолокна 18:50
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 18:25
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 20:30
Рубрика: Происшествия

Пошли по делам

В Крыму помощника прокурора уличили в продаже амфетамина, а вице-мэра - во взяточничестве
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8273)
Следственный комитет возбудил сразу два резонансных уголовных дела в Крыму, фигурантом первого из которых является помощник прокурора Симферопольского района, а второго - вице-мэр Евпатории. Первый обвиняется в сбыте психотропного вещества в крупном размере и покушении на мошенничество, второй - в получении крупной взятки.

По версии следствия, помощник прокурора Симферопольского района за 50 тысяч рублей пообещал смягчить меру пресечения человеку, находящемуся под следствием. Деньги сотрудник надзорного ведомства получил, а вот сдержать обещание не смог, потому что был задержан оперативниками УФСБ. Второе преступление, инкриминируемое помощнику прокурора, - продажа амфетамина в крупном размере своему знакомому.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Суд арестовал сына экс-губернатора Иркутской области Андрея Левченко

А вот в курортной Евпатории коррупционный скандал задел замглавы администрации Евпатории, а также действующего и бывшего заместителей директора МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории". На них возбуждено уголовное дело по факту получения крупной взятки.

По версии следователей, чиновники предложили директору фирмы содействие в заключении договора субподряда с генподрядчиком на строительство модульного детсада у общеобразовательной школы N 12. За взятку чиновники обещали беспроблемную сдачу объекта и новые выгодные контракты.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
Что нужно знать о теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет