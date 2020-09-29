В Крыму турист переименовал скалу в честь себя

В Крыму в районе поселка Новый Свет один из туристов решил увековечить себя и прикрепил к скале "Собачка" металлическую табличку с собственным именем. Сотрудникам ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство" пришлось демонтировать ее.

Гигантский валун на берегу небольшой бухты Любви стал объектом туристического вандализма. По соцсетям гуляют фотографии мужчины в красных шортах, который с помощью лестницы вскарабкался ближе к верху камня и с помощью электродрели прикрепил к нему табличку с надписью "Скала им. д.Вены. Нач. осв. 20.06.1980г. От летних барсов и д. Коки". Дядя Веня - это, скорее всего, сам турист, решивший информировать всех отдыхающих на пляже, что он начал осваивать это прекрасное место под Новым Светом еще в 1980 году. Табличку он решил укрепить не только металлическими болтами, но и цементным раствором.

Узнавшие о таком самоуправстве лесничие ГАУ РК "Судакское лесоохотничье хозяйство" выехали на место ЧП и демонтировали табличку, как незаконно установленную на особо охраняемой территории и приведшую к отслоениям геологической породы.

- Скала находится на границе особо охраняемой природной территории государственного ботанического природного заказника "Новый Свет" и памятника природы регионального значения "Прибрежный аквальный комплекс" между Новым Светом и Судаком, - пояснила "РГ" начальник участка особо охраняемых природных территорий ведомства Татьяна Зорова. - Наши специалисты уже демонтировали табличку. И после этого случая на будущее решили максимально растиражировать телефон нашей диспетчерской, что все могли оперативно нам сообщать о таких фактах. Повреждение скал является административным правонарушением, и штраф для физических лиц для него предусмотрен в размере 3000 рублей.

К сожалению, специалистам лесничества пока не удалось установить личность тщеславного вандала, но если его имя станет известно, материалы на него вместе с актом обследования скалы направят в Минприроды РК для дальнейшего судебного разбирательства.

По словам Татьяны Зоровой, сотрудники лесничества регулярно сталкиваются с актами вандализма. Например, на днях неизвестные повалили несколько табличек с указанием направлений пешеходных маршрутов.