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29.09.2020 20:32
Рубрика: Происшествия

Докрутились

В Сочи вынесли приговор семье, "жонглировавшей" новорожденной девочкой
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 219(8273)
29 сентября Хостинский районный суд Сочи вынес решение по скандальному уголовному делу в отношении семьи, где отец "жонглировал" новорожденной девочкой, - родитель признан виновным и получил четыре месяца колонии-поселения. Кроме этого, оба супруга были оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Эта история произошла в августе и сразу вызвала общественный резонанс по всей стране. На ситуацию также обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Все началось с того, что молодая пара выложила в Сети видео, на котором мужчина, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу одной рукой и сильно раскачивает его, словно куклу, при этом насвистывает мелодию.

Супругов быстро нашли и задержали в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Причем пара оказала сопротивление полиции. Позже по решению суда их арестовали на 10 суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи. Спустя несколько недель над новорожденной девочкой оформили опеку ее бабушка и дедушка. Сейчас у малышки все хорошо. В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, оба не имели постоянной регистрации в России и переезжали с места на место, ночевали в лесу в палатке. Вдобавок употребляли наркотики.

- Подсудимые на протяжении длительного времени умышленно не желали надлежащим образом исполнять родительские обязанности, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Краевого суда Краснодарского края. - Они не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития. Так, сразу после рождения ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу.

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