В Сочи вынесли приговор семье, "жонглировавшей" новорожденной девочкой

Супругов быстро нашли и задержали в лесном массиве Хостинского района в урочище Ажек. Причем пара оказала сопротивление полиции. Позже по решению суда их арестовали на 10 суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи. Спустя несколько недель над новорожденной девочкой оформили опеку ее бабушка и дедушка. Сейчас у малышки все хорошо. В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Как выяснилось, оба не имели постоянной регистрации в России и переезжали с места на место, ночевали в лесу в палатке. Вдобавок употребляли наркотики.
- Подсудимые на протяжении длительного времени умышленно не желали надлежащим образом исполнять родительские обязанности, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Краевого суда Краснодарского края. - Они не проявляли должной заботы о здоровье малыша, не обеспечивали нормальных условий для его развития. Так, сразу после рождения ребенок вместе с родителями проживал в палатке в лесу.