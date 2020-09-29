В Волгоградской области в лобовом ДТП погибли три человека

В Волгоградской области три человека из Алтайского края, в том числе несовершеннолетний мальчик, погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика.

Как сообщает пресс-служба МВД региона, смертельная авария произошла на 585-м километре трассы "Сызрань-Саратов-Волгоград". Водитель автомобиля Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в грузовой Mercedes.

Удар был такой силы, что все находившиеся в легковой машине люди погибли на месте ДТП. Для того, чтобы извлечь тела спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля. Водитель грузовика не пострадал.

На месте трагедии работает следственно-оперативная группа отдела МВД России по Дубовскому району.