Жителю Ростова в автосалоне продали машину по двойной цене

В Ростове-на-Дону изобличены сотрудники двух автосалонов, которые устраивали аферы при продаже автомобилей. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

По версии следствия, продавцы при общении с клиентами умышленно завышали стоимость машин. Затем используя юридическую неграмотность пострадавших, обманом, а в некоторых случаях под угрозой насилия, принуждали покупателей оформлять банковские кредиты. Для маскировки в некоторых случаях работники автосалонов представлялись клиентам вымышленными именами.

- Один из потерпевших, желая приобрести новую Lada Granta за 384 900 рублей, в результате примененных схем и фактического принуждения, купил тот же автомобиль и в той же комплектации, но в два раза дороже, оформив кредит на сумму свыше 860 тысяч рублей. При этом, одновременно сдав этому автосалону по системе Trade in, свой автомобиль Lada Granta за 80 тысяч рублей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

Правоохранительными органами установлены несколько лиц, причастных к совершению преступления. После допроса им избрана мера пресечения. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников аферы. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.