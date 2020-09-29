Жителю Ростова в автосалоне продали машину по двойной цене

Новости

Захарова: ФРГ отвечает на запросы России только через СМИ 21:49
СМИ: В крови погибшей дочери актера Владимира Конкина нашли алкоголь 21:41
В Париже умер сербский режиссер Гордан Паскалевич 21:30
Москва вводит домашний режим и удаленную работу до 28 октября 21:28
Путин выразил соболезнования в связи с уходом эмира Кувейта 20:21
Путин обсудил по телефону с Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе 20:05
Продолжение "Короля льва" снимет режиссер гей-драмы "Лунный свет" 20:01
Протоиерей Дмитрий Смирнов госпитализирован 19:58
Ученые создали из гиалуроновой кислоты ранозаживляющие нановолокна 18:50
Утечка воздуха на МКС обнаружена в российском модуле "Звезда" 18:25
В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 12:31
Рубрика: Происшествия

Жителю Ростова в автосалоне продали машину по двойной цене

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-дону)

В Ростове-на-Дону изобличены сотрудники двух автосалонов, которые устраивали аферы при продаже автомобилей. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ "Мошенничество".

Фото: iStock
Как защититься от финансовых мошенников

По версии следствия, продавцы при общении с клиентами умышленно завышали стоимость машин. Затем используя юридическую неграмотность пострадавших, обманом, а в некоторых случаях под угрозой насилия, принуждали покупателей оформлять банковские кредиты. Для маскировки в некоторых случаях работники автосалонов представлялись клиентам вымышленными именами.

- Один из потерпевших, желая приобрести новую Lada Granta за 384 900 рублей, в результате примененных схем и фактического принуждения, купил тот же автомобиль и в той же комплектации, но в два раза дороже, оформив кредит на сумму свыше 860 тысяч рублей. При этом, одновременно сдав этому автосалону по системе Trade in, свой автомобиль Lada Granta за 80 тысяч рублей, - сообщила "РГ" пресс-секретарь прокуратуры региона Елизавета Комахидзе.

Правоохранительными органами установлены несколько лиц, причастных к совершению преступления. После допроса им избрана мера пресечения. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления всех участников аферы. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Интервью Марата Хуснуллина "Российской газете". Главное
Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
Что нужно знать о теледебатах Дональда Трампа и Джо Байдена
Видео: Полицейские спасли пожилую женщину, запертую в квартире
На восстановление биоресурсов после аварии в Норильске потребуется 18 лет