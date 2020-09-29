На Ямале агрессивный мужчина напал на полицейских и был ранен

В Тазовском районе предъявлено обвинение 25-летнему мужчине, который в состоянии наркотического опьянения напал на сотрудников правоохранительных органов. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, чтобы усмирить буяна.

Инцидент, сообщает Следственный комитет ЯНАО, произошел днем 18 сентября в поселке Тазовский. Сотрудники полиции приехали по делам в местную больницу, как раз в это время там находился фигурант: он вел себя агрессивно и вызывающе по отношению к работникам медицинского учреждения. В ответ на законные призывы к порядку, мужчина начал оскорблять правоохранителей, после чего начал драться - в ход пошли удары головой и кулаками.

"Отражая нападение, участковый уполномоченный полиции применил табельное оружие, в результате чего нападавший получил ранение в бедро. Пуля прошла навылет и по касательной задела медика - обоим оказали помощь", - передает пресс-служба ведомства.

Освидетельствование показало, что ранее уже не раз судимый молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. В данный момент он заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

В ходе расследования также будет дана юридическая оценка действиям сотрудника полиции, применившего оружие.