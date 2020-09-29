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29.09.2020 18:31
Рубрика: Происшествия

На трассе под Екатеринбургом пешеходный мост обрушился на грузовик

Текст: Татьяна Воробьева

На трассе под Екатеринбургом (в направлении Челябинска) на улице Димитрова сегодня вечером произошло обрушение пешеходного моста - конструкция упала прямо на проезжавший под ним КамАЗ.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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По данным МЧС Свердловской области это случилось из-за того, что у самосвала поднялся кузов - им он и нарушил целостность моста. По информации региональной прокуратуры, водитель погиб.

"Конструкция сошла с опор и упала на кабину автомобиля. Пешеходов на переходе в момент столкновения не было. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, перекрыто, сотрудники ГИБДД направляют автомобилистов в объезд", - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

На место аварии выехали дорожные службы, вооруженные тяжелой техникой. Они поднимут мост, чтобы движение по дороге возобновилось.

"Прокуратура даст правовую оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, будет установлена причина обрушения моста: предстоит выяснить, когда он ремонтировался или обследовался на предмет устойчивости", - передает пресс-служба надзорного органа.

Помимо этого проверке подвергнут и техническое состояние грузовика: будет установлено, проходил ли он техосмотр перед выходом в рейс.

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