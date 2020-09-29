На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

Челябинский областной суд вынес решение по уголовному делу об убийстве пятерых жителей Нязепетровского района, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Обвиняемый направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

- Установлено, что 4 мая прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Паромская в Нязепетровске, совершил убийство двух мужчин, двух женщин и 4-летнего мальчика, нанеся потерпевшим ножевые ранения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Эксперты пришли к выводу, что преступление совершено на фоне развившегося временного психического расстройства. Мужчина без какого-либо мотива нанес поочередно каждому из потерпевших множественные удары ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.

За убийство пяти человек с особой жестокостью ему грозило пожизненное заключение, отметили в ведомстве.