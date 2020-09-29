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29.09.2020 14:50
Рубрика: Происшествия

На Урале убийцу пяти человек отправили на принудительное лечение

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд вынес решение по уголовному делу об убийстве пятерых жителей Нязепетровского района, среди которых оказался четырехлетний ребенок. Обвиняемый направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщили во вторник в прокуратуре региона.

Фото: СК по Свердловской области
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- Установлено, что 4 мая прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в доме по улице Паромская в Нязепетровске, совершил убийство двух мужчин, двух женщин и 4-летнего мальчика, нанеся потерпевшим ножевые ранения, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Эксперты пришли к выводу, что преступление совершено на фоне развившегося временного психического расстройства. Мужчина без какого-либо мотива нанес поочередно каждому из потерпевших множественные удары ножом в различные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте преступления.

Решением суда обвиняемый освобожден от уголовной ответственности и направлен на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационаре специализированного типа.

За убийство пяти человек с особой жестокостью ему грозило пожизненное заключение, отметили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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