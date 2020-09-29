При посадке в Нижневартовске самолет столкнулся со стаей птиц

Рейс Нижневартовск-Москва вылетит с опозданием. Причиной задержки самолета стало столкновение его со стаей пернатых: это случилось, когда лайнер заходил на посадку по прибытии в аэропорт Югры.

"Вылет по расписанию был запланирован на 29 сентября на 5.25. Планируемое время вылета завтра в то же время", - сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Авиакомпания заменит самолет. На рейс зарегистрировались 62 пассажира, из них 43 вылетели Домодедово другим перевозчиком, остальных разместит в местной гостинице и обеспечат питанием.

"Сургутский транспортный прокурор проводит проверку исполнения законодательства об орнитологическом обеспечении безопасности полетов", - говорится в информации ведомства.