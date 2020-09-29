В Екатеринбурге на женщину с ребенком напала стая собак

В микрорайоне Шарташ в Екатеринбурге молодая мама с ребенком по пути из магазина попали в окружение собак. Животные разодрали женщине одежду.

Инцидент произошел накануне вечером, сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети "ВКонтакте". Пострадавшая рассказала, что раньше эти собаки просто бродили по району, но в этот раз проявили агрессию.

Уточняется, что справиться с собаками молодой женщине помогли два автомобилиста, которые стали сигналить и наезжать на стаю.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Екатеринбургу, горожанка написала заявление в полицию. Сейчас проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

"Будет выясняться, в частности, какие меры принимались районной администрацией по отлову бродячих животных", - уточнили в Следственном комитете Свердловской области.