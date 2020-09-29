Роспотребнадзор: Почти 25 миллионов россиян сделали прививку от гриппа

Свыше 24,6 миллиона россиян уже сделали прививку от гриппа. Информация размещена на сайте Роспотребнадзора.

"По всей стране продолжается вакцинация от сезонных простуд. Процент людей, которые уже поставили прививку - 16,8% от численности населения Российской Федерации. Период с сентября по ноябрь - самый благоприятный для того, чтобы защитить организм от вирусов", - со ссылкой на сообщение ведомства пишет ТАСС.

По оценкам министра здравоохранения Михаил Мурашко, объемы вакцинации от гриппа в этом году могут охватить 60% населения. Он подчеркнул, что это беспрецедентная цифра. В прошлом году прививку сделали 45% россиян.

В регионы направлена уже вторая партия противогриппозной вакцины. На проведение прививочной кампании правительство дополнительно выделило четыре миллиарда рублей. В этом году ее начали на месяц раньше привычных сроков. Это вызвано тем, что сезонный грипп будет циркулировать на фоне пандемии коронавируса. Эксперты подчеркивают, что вакцинация против гриппа - основной способ профилактики заболевания.