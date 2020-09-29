Россия и Беларусь договорились вместе защищать наследие Великой Победы

Во вторник завершился VII Форум регионов Беларуси и России. В год 75-летия Великой Победы главной темой стало ее наследие как основа развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран. По традиции на пленарном заседании выступили президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

До сих пор Россия и Беларусь проводили форум по очереди: в прошлом году мероприятия прошли в Санкт-Петербурге, годом ранее - в Могилеве. Нынешний формально принимала белорусская столица. Однако впервые все встречи состоялись в дистанционном формате. Сопредседатель форума, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам, что никакой политической подоплеки в этом решении не было. "Ситуация с распространением коронавируса такова, что Роспотребнадзор дал нам рекомендации о нецелесообразности проведения очных встреч", - пояснила спикер.

Удаленный формат никак не повлиял на качество работы и на традиции мероприятия. Одна из них - участие президентов в пленарном заседании. В этот раз Владимир Путин и Александр Лукашенко выступили с видеообращениями. "Россия и Белоруссия не только последовательно углубляют многоплановые двусторонние связи, но и целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства. Наши страны также активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза", - отметил Владимир Путин. "Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках ОДКБ", - добавил он.

Главной темой VII Форума регионов еще в марте этого года решено было сделать наследие Великой Победы. "Представляется очень важным и логичным, что в нынешнем году значение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне в год 75-летнего юбилея стало лейтмотивом пленарного заседания вашего форума", - заявил Владимир Путин. "В рамках юбилейных мероприятий российские и белорусские военнослужащие торжественным маршем прошли в едином строю по Красной площади. Вместе с президентом Белоруссии мы приняли участие в открытии Ржевского мемориала, посвященного самоотверженному подвигу советских солдат", - напомнил он. "Мы никогда не забудем, как наши отцы и деды защищали родную землю, освобождали Европу, твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду о той войне, ее причинах, итогах и уроках", - отметил президент России.

По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, попытки отдельных стран "переписать историю, умаляя подвиг советского народа", очень опасны. "Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов", - заявил он. "Поэтому исключительно важно, что на форуме обсуждаются совместные меры по противодействию искажению правды о войне", - считает Лукашенко.

Фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, несет в себе риски национального, социального, конфессионального расколов

В Беларуси и России трепетно относятся к памяти о той войне, продолжил он. "Даже в самой маленькой деревушке стоит обелиск с красной звездой. Ни один из них не заброшен и не исчез с лица земли. Мы и сегодня возводим монументы. Например, под Минском, на месте, где находился нацистский концлагерь, воздвигнут мемориальный комплекс "Тростенец", - рассказал Лукашенко. По количеству уничтоженных людей это была четвертая "фабрика смерти" в Европе после Освенцима, Майданека и Треблинки, ее жертвами стали более 200 тысяч человек, добавил белорусский лидер. Он поблагодарил российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать Победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - Всемирным мемориалом человечества.

В итоговом документе форума его участники дали несколько рекомендаций органам власти своих стран. Сред них - провести совместные исследования о пособниках гитлеровских оккупантов, активнее привлекать внимание международной общественности к росту проявлений нацизма, неонацизма, ксенофобии в отдельных странах. В России и Беларуси предложено законодательно запретить использование нацистских и похожих на них символов в товарных знаках.

В ходе форума прозвучала также тема политического противостояния в Беларуси и недопустимости вмешательства внешних сил в его разрешение. Первым ее поднял в своем выступлении Владимир Путин. "С учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история", - заявил российский лидер.

Тему продолжила Валентина Матвиенко. "Думается, что не стоит никому пытаться искусственно навязывать свои посреднические миссии во внутренних делах Беларуси. Официальные власти Беларуси ни к кому с таким предложением не обращались. Поэтому не надо пытаться навязывать такое посредничество", - заявила она журналистам. "Белорусы разберутся сами. Белорусский народ - мудрый и сам примет то решение, которое посчитает необходимым", - добавила спикер Совфеда.

И российский, и белорусский президенты в своих выступлениях отметили, что экономические связи двух стран развиваются, а встречи представителей регионов вносят немалый вклад в этот процесс. "Каждый год в ходе форума заключаются многочисленные сделки и подписываются контракты на сотни миллионов долларов. Как результат, в прошлом году наш взаимный товарооборот составил 35,5 миллиарда долларов", - напомнил Владимир Путин. За шесть лет на площадке Форума регионов было заключено более 300 соглашений на общую сумму более 2 млрд долларов, подчеркнул Александр Лукашенко.

Подводя итоги нынешнего мероприятия, Валентина Матвиенко заявила, что, несмотря на дистанционный формат, вся программа была выполнена и все запланированные соглашения заключены. "Уже подписано 14 соглашений, еще семь - в рамках пленарного заседания. Целый ряд новых соглашений, договоров, меморандумов находятся в процессе согласования", - рассказала она, отвечая на вопрос "Российской газеты". Матвиенко подчеркнула, что с белорусской стороны большинство соглашений было подписано от имени правительства республики, что говорит о повышении уровня сотрудничества с российскими регионами.