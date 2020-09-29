Россиянин Медведев вылетел с "Ролан Гаррос" в первом же круге

Пятая ракетка мира Даниил Медведев, считавшийся одним из фаворитов Открытого чемпионата Франции, завершил выступление на турнире после первого же матча. В четырех сетах россиянин уступил венгерскому теннисисту Мартону Фучовичу - 4:6, 6:7, 6:2, 1:6. Поединок продолжался 3 часа 20 минут.

О том, насколько непросто давалась игра Медведеву, говорит эпизод в конце второго сета, когда он от досады сломал ракетку о грунт. Парадокс в том, что 24-летний Медведев еще никогда не побеждал в матчах основной сетки "Ролан Гаррос".

Другой россиянин, Карен Хачанов, относительно легко пробился во второй круг, менее чем за 2 часа переиграв поляка Камиля Майхшака - 7:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником нашего спортсмена станет чех Иржи Веселы.