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29.09.2020 00:52
Рубрика: Спорт

Россиянин Медведев вылетел с "Ролан Гаррос" в первом же круге

Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA
Фото: EPA-EFE/JULIEN DE ROSA

Пятая ракетка мира Даниил Медведев, считавшийся одним из фаворитов Открытого чемпионата Франции, завершил выступление на турнире после первого же матча. В четырех сетах россиянин уступил венгерскому теннисисту Мартону Фучовичу - 4:6, 6:7, 6:2, 1:6. Поединок продолжался 3 часа 20 минут.

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О том, насколько непросто давалась игра Медведеву, говорит эпизод в конце второго сета, когда он от досады сломал ракетку о грунт. Парадокс в том, что 24-летний Медведев еще никогда не побеждал в матчах основной сетки "Ролан Гаррос".

Другой россиянин, Карен Хачанов, относительно легко пробился во второй круг, менее чем за 2 часа переиграв поляка Камиля Майхшака - 7:6, 6:3, 6:3. Следующим соперником нашего спортсмена станет чех Иржи Веселы.

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