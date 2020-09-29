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29.09.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Счетная палата выяснила, что надо изменить для победы над свалками

Текст: Алексей Дуэль
Доля отходов, отправляемых на переработку, не превышает 7%, остальная часть по-прежнему отправляются на полигоны и свалки, которые зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства, отравляют воздух, воду и почву. Это выяснили эксперты Счетной палаты в рамках проведенного анализа мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность России в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Анализ показал, что, несмотря на начатую в 2019 году реформу обращения с отходами, ситуация в этой сфере пока остается неблагополучной, - отмечается в отчете Счетной палаты. - На момент формирования нацпроекта "Экология" на территории субъектов насчитывалось 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект "Чистая страна" предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки. То есть более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная президентом цель - ликвидировать все свалки в границах городов - достигнута не будет".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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При существующих темпах роста объемов твердых коммунальных отходов в 1-2% в год в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них - до 2022 года, показала проверка Счетной палаты. При этом возможности создать новые полигоны у большинства регионов просто нет.

"Анализ 67 программ показал, что только 39 регионов предусмотрели в них мероприятия по внедрению раздельного сбора отходов, - добавили в Счетной палате. - Лишь в 33 субъектах наблюдается сбалансированность мощностей объектов обращения с твердым коммунальным отходами и объемов их образования. Анализ морфологического состава отходов провели всего 24 региона и только 19 субъектов предусмотрели мероприятия по привлечению бизнеса в сферу обращения с отходами. Хуже всего ситуация с созданием инфраструктуры по обращению с твердым коммунальными отходами - лишь 9 субъектов используют для этого наилучшие доступные технологии".

На реализацию всего комплекса мер нужны 428 млрд рублей, уточнили в Счетной палате. В том числе 84,3 млрд рублей бюджетных денег, остальное - средства инвесторов. В большинстве регионов основной источник поступления средств - платежи населения. Их размер зависит от принятых нормативов накопления отходов и тарифов. Причем они могут сильно различаться между собой. Диапазон тарифов на услуги региональных операторов составляет в разных регионах от 244 до 1 411 рубля за один кубометр. При этом собираемость платежей сократилась в первом полугодии до 76%, что тоже не способствует реализации намеченных планов.

"На 1 июля 2020 года отмечен риск, что 22 региональных оператора, обслуживающих 15,1 млн человек в 19 субъектах Российской Федерации, могут прекратить свои услуги", - сообщает Счетная палата.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Для того, чтобы поставленные цели все-таки были достигнуты, Счетная палата предлагает, среди прочего, скорректировать значения показателей объема направленных на обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов и показателей импортозамещения высокотехнологичного оборудования для их обработки и утилизации. Кроме того, стоит скорректировать финансовое обеспечение расходов на создание объектов утилизации и обработки отходов с учетом запланированного ввода этих объектов в эксплуатацию. Провести мониторинг реализации регионами мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, не включенных в федеральный проект "Чистая страна".

Экономика Казна Федеральный бюджет Общество Экология Госфонды и контрольные органы Счетная палата "Мусорная" реформа

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