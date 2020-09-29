Шеф-повар назвал несочетаемые продукты

Эксперты не устают повторять: питание играет важную роль в укреплении здоровья человека. Для того, чтобы приготовленные блюда стали еще полезнее, нужно правильно сочетать продукты. О таких идеальных парах как раз и рассказал шеф-повар Владимир Павлов.

"Тяжесть в желудке, изжога и еще целый ряд неприятных ощущений способны доставить продукты, которые просто нельзя поместить в одну тарелку. Любимое многими мясо с картошкой - один из примеров такого блюда. Сочетание крахмального картофеля и животного мясного белка вызывает брожение в желудке. Противопоказан мясу и союз с тестом", - цитирует эксперта радио Sputnik.

Не лучшая идея - закусить мясной деликатес фруктами. Здесь полезнее сменить очередность употребления продуктов. Начать с фруктов, а минут через 15-20 уже взяться за горячее. А вот мясо и овощи, напротив, лучший тандем, отметил шеф-повар.

Любителям помидоров не стоит сочетать их с сырами, потому как это приводит к повышенному отложению солей. Неудачным эксперт также назвал соединение огурцов и томатов. Не уживаются последние и с картофелем - крахмал лишает помидоры полезных свойств и они просто "заполняют желудок", добавил Владимир Павлов. Зная эти тонкости можно не просто исключить проблемы с пищеварением, но и забыть про лишние сантиметры на талии.