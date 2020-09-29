Скончался 91-летний эмир Кувейта

Старейший арабский правитель, эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 91 года.

В зачитанном на государственном телевидении сообщении говорится, что эмир скончался в больнице в США, где он находился на лечении с июля этого года. При этом ранее сегодня министр эмирского государственного совета, шейх Али аль-Джаррах ас-Сабаха, сообщал, что состояние эмира стабильное и он продолжает лечение.

"С большой печалью и скорбью кувейтский народ, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира оплакивают смерть покойного Его Высочества шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, эмира государства Кувейт, отправившегося в царство Господа", - сказано в официальном заявлении, без указания причины смерти эмира.

Американское издание Bloomberg отмечает, что появившаяся еще в апреле информация об ухудшающемся здоровье эмира в негативном ключе отразилась на рынке государственных ценных бумаг. Кувейтские акции резко упали в июле, когда эмир перенес операцию перед вылетом в США для дополнительного лечения. Ожидается, что такая динамика может сохранится после сообщения о смерти шейха.