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29.09.2020 17:26
Рубрика: В мире

Скончался 91-летний эмир Кувейта

Текст: Алексей Чуриков
Фото: RAED QUTENA/EPA Фото: RAED QUTENA/EPA
Фото: RAED QUTENA/EPA

Старейший арабский правитель, эмир Кувейта, шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 91 года.

В зачитанном на государственном телевидении сообщении говорится, что эмир скончался в больнице в США, где он находился на лечении с июля этого года. При этом ранее сегодня министр эмирского государственного совета, шейх Али аль-Джаррах ас-Сабаха, сообщал, что состояние эмира стабильное и он продолжает лечение.

"С большой печалью и скорбью кувейтский народ, арабские и исламские страны, а также дружественные народы мира оплакивают смерть покойного Его Высочества шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, эмира государства Кувейт, отправившегося в царство Господа", - сказано в официальном заявлении, без указания причины смерти эмира.

Американское издание Bloomberg отмечает, что появившаяся еще в апреле информация об ухудшающемся здоровье эмира в негативном ключе отразилась на рынке государственных ценных бумаг. Кувейтские акции резко упали в июле, когда эмир перенес операцию перед вылетом в США для дополнительного лечения. Ожидается, что такая динамика может сохранится после сообщения о смерти шейха.

В мире США В мире Ближний Восток Кувейт

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