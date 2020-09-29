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29.09.2020 16:57

TikTok получил небольшую "передышку"

В минувшее воскресенье, буквально за 4 часа до введения запрета на TikTok по приказу министерства торговли США, судья Карл Николс из окружного суда США Колумбии временно заблокировал указ о запрете на скачивание приложения, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Однако он не стал отменять требование, согласно которому с 12 ноября вступят в силу новые ограничения на работу приложения. Это означает, что TikTok дали небольшую "передышку" перед трудными переговорами с американской стороной.
Поднебесная примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Поднебесная примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Поднебесная примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

По словам аналитиков, администрация США настаивает, что TikTok "злоупотребляет" данными пользователей, но даже Центральное разведывательное управление США заявило об "отсутствии аргументов", доказывающих, что китайское правительство получало от компании сведения об американских пользователях.

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На слушании дела в суде Колумбии 27 сентября судья Карл Николс так прокомментировал указ США: "Как минимум, исходя из фактов, которыми я располагаю, можно сказать, это в значительной степени одностороннее решение. У истца почти не было возможности высказаться". Американский медиа-магнат Барри Диллер по этому поводу сказал, что решение администрации США по TikTok - необоснованно и бессмысленно. По его словам, этот инцидент стал фарсом, в политическом плане - это серьезный просчет.

В последнее время отраслевая группа Netchoice, представляющая такие медиа-гиганты, как Amazon и Google, в заявлении сообщает: "В истории США не было прецедента полного запрета какой-либо медиаплатформы, непосредственно лишающего возможности получения информации и доступа к ней для четверти американского населения". В настоящее время в США ежедневное количество активных пользователей TikTok превышает 50 миллионов, а их ежемесячное число - 100 миллионов.

Американский прессинг китайских компаний станет не только серьезным нарушением нормального функционирования рынка, но навредит репутации американских компаний в контексте международной конкуренции, также станет препятствием для мирового научно-технического прогресса. Группа Netchoice предупредила, что запрет американского правительства может предоставить другим странам "основания для недопущения деятельности американских научно-технических компаний на рынках зарубежных стран".

"История говорит, что никто не может обладать технологическим доминированием слишком долго", - говорится в отчете Deutsche Bank. В отчете отмечается, что с 1970-х годов уровень интеграции Китая и США, как двух глобальных научно-технических держав, был беспрецедентным, поэтому их разрыв будет "чрезвычайно болезненным и затратным".

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Пока договор между TikTok и американскими компаниями-покупателями фактически не является торговой сделкой, он стал неприкрытым политическим принуждением и рейдерским захватом. Хотя Федеральный суд американского столичного округа Колумбия временно заблокировал указ администрации США об удалении социальной сети TikTok из местных магазинов приложений, но в связи с шагами американской администрации ситуация, возможно, еще более усложнится. Американская сторона должна понять, что Китай никогда не поддастся никаким угрозам и запугиваниям извне, и непременно примет все необходимые меры во имя защиты законных прав и интересов китайских предприятий.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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