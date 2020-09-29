Трамп пообещал Америке 150 миллионов экспресс-тестов на коронавирус

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время по стране распределят более 150 миллионов экспресс-тестов на коронавирус. При этом 18 миллионов из них будут направлены в дома престарелых.

Речь идет о тестах, разработанных компанией Abbott, которые показывают результат уже через 15 минут. "Они просты в использовании. Для их обработки не требуется машина", - подчеркнул хозяин Белого дома. Трамп также отметил, что с начала пандемии в США было проведено более 100 миллионов тестов на SARS-CoV-2. "Это гораздо больше, чем в любой другой стране", - цитирует американского лидера РИА Новости.

Напомним, в Соединенных Штатах коронавирус выявлен у 7 миллионов человек, более 200 тысяч американцев скончались от осложнений, вызванных COVID-19.