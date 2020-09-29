В американском штате Орегон произошла перестрелка

Несколько человек погибли при стрельбе в американском штате Орегон. ЧП произошло в городе Салем, говорится в заявлении, распространенном офисом шерифа округа Марион.

"Полиция прибыла на место захвата заложников. Стражи порядка попытались вступить в переговоры с преступником, после чего началась перестрелка", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В результате инцидента погибли несколько человек, в том числе подозреваемый. Пострадавших среди полиции нет. Ведется расследование происшествия.