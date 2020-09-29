В Европе оценят новую версию гибели парома "Эстония"

Власти Швеции, Финляндии и Эстонии совместно оценят новую версию о затоплении парома MS Estonia ("Эстония") в 1994 году. Причиной стала информация о большой пробоине в судне, приведенная в документальном фильме о трагедии. В совместном заявлении министры иностранных дел трех стран заявили, что "оценят новую информацию".

Создатели пятисерийного документального сериала, который был выпущен в эфир 28 сентября в ряде северных стран Европы, заявили, что обнаружили в корпусе судна MS Estonia до сих пор не упоминавшуюся четырехметровую дыру. Эта версия, отмечает Guardian, может поставить под сомнение официальное объяснение того, отчего погибли 852 человека в результате катастрофы парома в Балтийском море. Судно затонуло рано утром 28 сентября 1994 года на пути из Таллина в Стокгольм.

В 1997 году следователи пришли к выводу, что катастрофа была вызвана тем, что носовая дверь корабля открылась из-за сильного шторма, в результате чего вода хлынула на автомобильную палубу, сметая людей и машины в море. Выжившие и родственники погибших на протяжении более двух десятилетий боролись за более полное и объективное расследование, причем некоторые утверждали, что открытие носовой двери не привело бы к тому, что судно затонуло так быстро, как это произошло.

Корабль затонул всего за час, в живых осталось 137 человек. Выжившие рассказали, что слышали громкий хлопок, похожий на взрыв. Один из переживших трагедию утверждает, что видел большой белый объект в воде рядом с паромом, и это свидетельство, по словам экспертов, до сих пор не принималось во внимание следствием. Кроме того, вовлеченные в трагедию страны, включая Эстонию, Швецию и Финляндию, отказывались пересматривать причины катастрофы. Они выступили против снятия корабля с мели. Район возле финского острова Уто был признан "братской морской могилой", что запретило кому-либо дальнейшее исследование обломков.

Озвучивались многочисленные версии о причинах затопления, но ни одна из них пока не доказана. К ним относятся - столкновение с другим судном, будь то военный корабль или подводная лодка, а также теории о причастности к этому организованных преступных группировок, а также о том, что на корабле произошел взрыв. Автор фильма, режиссер-документалист Хенрик Эвертссон и еще один член съемочной группы были арестованы после осмотра места захоронения в сентябре прошлого года. Им грозит до двух лет тюремного заключения в Швеции за нарушение неприкосновенности погостов.