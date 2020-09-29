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29.09.2020 17:40
Рубрика: Культура

Капитан Солженицын

В музее-квартире на Тверской - Великая Отечественная Александра Исаевича
Текст: Андрей Васянин
Журналы боевых действий, карты, схемы боевых порядков, наградные листы. Рассекреченные документы из Центрального архива Минобороны о боевом пути боевого офицера Александра Солженицына, предоставленные Музею писателя. Вместе с семейным архивом эти документы составили выставку "Товарищ капитан! Фронтовой путь Александра Солженицына. 1941- 1945.", открытую в музее-квартире писателя на Тверской.
Капитан Александр Солженицын. 1944 год. Фото: Предоставлено "Музей-квартира А.И.Солженицына" Капитан Александр Солженицын. 1944 год. Фото: Предоставлено "Музей-квартира А.И.Солженицына"
Капитан Александр Солженицын. 1944 год. Фото: Предоставлено "Музей-квартира А.И.Солженицына"

Ездовым 74-го гужтранспортного батальона начинал войну в 1941-м красноармеец Солженицын. Он был признан не годным к строевой. Но уже по весне выпускника физмата Ростовского университета взяли в Ленинградское артиллерийское училище. Вскоре он стал лейтенантом, командиром 2-й батареи звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Солженицина: Жертвы репрессий должны иметь право вернуться на родину

Это была высшая математика войны: вместо пушек у батареи были звукопринимающие посты. Улавливаемые ими звуковые волны от выстрелов вражеских батарей бойцы-вычислители переводили в величины тригонометрических функций. Данные расчетов шли на боевой планшет в топографической системе. Так определялись координаты огневых целей противника. Вся эта боевая работа на выставке иллюстрируется приспособлениями, название которых не специалисту ни о чем не скажет - ветрочет, хордоугломер и подобные им.

"Белые мягкие руки Липского - на ленте, разложенной вдоль стола. Левой придерживает ее, правой с отточенным карандашом, как пикой метит, метит, как правильно уколоть…" - это "Желябугские выселки". Уже не тригонометрия, а рассказ Солженицына. Фрагмент из него - подпись к архивному фото под стеклом "Сержант Липский, командир отделения дешифровщиков".

"Простодушного Овсянникова, да с его владимирским говорком, - люблю братски", - писал Солженицын все в том же рассказе. А вот и сам командир взвода Овсянников проводит занятие с командирами отделений. На снимке рядом - та самая, описанная в "Желябугских выселках", "дивизионная штабная машина с самодельно обшитым крытым кузовом".

Эти фото - из личного архива Солженицына, снятые для армейской стенгазеты. Из имен его товарищей из 794 дивизиона теперь можно составить подробный документальный комментарий буквально к каждой строке "Желябугских Выселок", где описан эпизод боевой работы батареи Солженицына в момент начала важнейшего наступления наших войск - Орловской стратегической наступательной операции "Кутузов" в 1943-м.

Именно в то время времени начинается осмысление Солженицыным событий мировой истории. "Шестой курс" - написано поверх исписанной убористым почерком страницы. Это повесть о его военных университетах, учивших его жить и воевать уже после пятого курса. Будущий писатель-диссидент уже шифруется: рукопись форматом с блокнотный лист подписан "Константин Симонов".

Свою программы по переустройству России капитан Солженицын и его друг, капитан хим-защиты Николай Виткевич, собирались претворять в жизнь после войны

На фронтовые годы пришлись и его заметки о Горьком, Мамине-Сибиряке и Чехове, первые опыты осмысления творческой работы других писателей - этим работам, в отличие от "Шестого курса", уже нашлось место в наследии писателя, в его "Литературной коллекции". К 1944 году это уже опытный - хотя и 26-летний! - офицер, капитан, орденоносец, все больше задумывавшийся о том, как сделать свою Родину лучше и справедливей. И вот планшет капитана Солженицына, в котором в момент его ареста в 45-м лежала "Резолюция номер один" - документ, в котором был проект программы по переустройству России. Эту программу Солженицын и его друг, капитан химзащиты Николай Виткевич, собирались претворять в жизнь после войны.
В Твери восстановили граффити с изображением Александра Солженицына

Дальнейшее, казалось бы, тоже давно известно. Внезапный, за три месяца до Победы, арест, лишение всех званий и наград, лагеря, ссылка... Но вот уникальные подробности от организаторов выставка - выведенные на монитор над витринами те самые документы о боевом пути героя выставки - в том числе приказы и об "исключении бывшего капитана Солженицына со всех видов довольствия" после ареста в 1945. Тут же - об увольнения его в 1956-м из армии по выслуге срока действительной службы ("календарная выслуга с зачетом времени пребывания в заключении 14 лет 5 месяцев"). А также характеристики офицера, данные его боевыми товарищами, теми самыми, чьи фамилии фигурируют и в прозе, и в документах - после ареста. На что требовалось мужества не меньше, чем на поле боя.

На капитанском мундире Солженицына, висящем на выставке - всего два ордена: Отечественной войны 2-й степени и Красного знамени. И нет третьего, ордена Боевого Красного знамени - капитан был представлен к награде, но получить ее не успел. За месяц до этого Солженицын вывел свою звукобатарею из окружения - без потерь в людях и звукоприемниках.

Кстати

Михаил Сеславинский, глава Роспечати:

- Если б не тяготы войны, то вряд ли Солженицын стал бы таким масштабным, глубинным литератором. Его любовь к Родине, понимание того, что нельзя с ней так обращаться, так бездарно командовать и вести хозяйство - это все сформировалось в войну. Война родила того Соженицына, которого мы знаем.

Документы

Из архива Центрального Миноборны РФ. Книга приказов 794 ОАРАД РРК на 1944 год

Приказ по 794 Отдельному армейскому разведывательному артиллерийскому дивизиону № 14. 23 февраля 1944 г. Дер. колхоз им. Дмитрова.

§2. За хорошую боевую работу по вскрытию группировки артиллерийских и оборонительных сооружений противника, способствующую прорыву обороны немцев на правом берегу р. Днепра объявляю благодарность: <…>

2. Командиру БЗР-2 старшему лейтенанту Солженицыну Александру Исаевичу.

Командир 794 ОРАД майор Пшеченко, нач. штаба капитан Марфунин

Приказ 68 армейской пушечной артиллерийской Севско-Речицкой ордена Суворова бригады (по личному составу) № 033. 28 марта 1945 года. Действующая Армия.

Бывшего командира БЗР-2 капитана Солженицына Александра Исаевича, взятого отделом контрразведки "Смерш" армии, исключить из списков личного состава и со всех видов довольствия с 18 февраля 1945 года.

Командир 68 армейской пушечной артиллерийской Севско-Речицкой ордена Суворова бригады полковник Травкин, нач. штаба подполковник Кравец

Александр Солженицын и его боевые товарищи придумали этот кадр для фронтовой стенгазеты. Фото: Предоставлено "Музей-квартира А.И.Солженицына"

Боевая характеристика на бывшего командира 2 звукобатареи капитана Солженицына А.И.

В моей части капитан Солженицын А.И. служил с декабря 1942 года по февраль 1945 года.

В 1942 году, получив вновь призванное пополнение, он начал усиленно его готовить к фронту и в феврале 1943 года он с этим подразделением уже действовал на Северо-Западном фронте.<…> Солженицын был лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным, его подразделение <…> считалось лучшим подразделением части.

Выполняя … задания, он проявлял личный героизм, увлекая за собой личный состав, и всегда из смертельных опасностей выходил победителем. Так, в ночь с 26 на 27 января 1945 года в Восточной Пруссии при контратаке немцев батарея попала в окружение. Гибель ценной, секретной техники и личного состава казалась неминуемой. Солженицын же, действуя в трудных условиях, личный состав из окружения вывел и технику спас.

За время боевой работы на фронте его подразделение выявило тысячу двести батарей и отдельных орудий противника, из которых сто восемьдесят было подавлено и шестьдесят пять уничтожено огнем нашей артиллерии с его личным участием.

К боевой технике, автомашинам, оружию Солженицын относился бережно и всегда содержал в боевой готовности. <…>

Командир разведдивизиона подполковник Пшеченко

С характеристикой согласен командир в/ч 07900 генерал-майор артиллерии Травкин

27 апреля 1946 г.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Литература Александр Солженицын

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