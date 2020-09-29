В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда

Новости

В Москве отопление включили в 70% жилых домов и более 80% соцобъектов 18:13
В Беларуси начались исследования российской вакцины от коронавируса 18:01
Вдове расчлененного рэпера продлили арест за убийство мужа 17:47
В Волгоградской области в лобовом ДТП погибли три человека 17:47
В Роспотребнадзоре оценили вероятность повторного заражения COVID-19 17:31
Глава МЧС доложил президенту о дальневосточных наводнениях и пожарах в Воронеже 17:31
Скончался 91-летний эмир Кувейта 17:26
Заболевшего коронавирусом Башмета заменит в турне дирижер Фредди Каден 17:21
ВЦИОМ: Коронавирус не повлиял на летний отдых россиян 17:06
Штрафы за отсутствие техосмотра на квадроциклах предложили повысить 17:02
ЦИК ждет от партий кандидатуры для замещения мандатов в Госдуме 16:55
Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии 16:41
Видео: В Новосибирске загорелся гостиничный комплекс 16:40
В Воркуте экс-прокурор задержан после пьяного ДТП с подростком 16:36
Путин поручил организовать кампанию по информированию о вакцинах от COVID-19 16:31
Бразильский музыкант смог сыграть на пианино спустя 20 лет после травм 16:30
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация 16:29
Адвокат: Дочь Владимира Конкина могли намеренно отравить или утопить 16:14
Ограничения могут быть введены в зависимости от числа новых случаев 16:08
Названа цена самой бюджетной в Москве вторичной квартиры 16:07
Госдума отказалась вводить пособия для домохозяек 15:55
Актер Вадим Норштейн с женой попали в больницу после дебоша в клубе 15:29
Названы самые востребованные в Москве речные круизы 15:26
В Уфе девочки обвинили охранника школы-интерната в домогательствах 15:03
Путин обсудил с новым японским премьером вакцины от коронавируса 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Как решить трудовой спор, если сотрудник работал без договора
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Школа неожиданно ушла на длинные каникулы. Как помочь родителям
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
Законы октября затронут ОСАГО, детские выплаты и страховки по вкладам
29.09.2020 18:01
Рубрика: Экономика

Урожай первого класса

В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда
Текст: Татьяна Карабут
Урожай пшеницы в России немного недотянул до рекордного, при этом сбор сильной и ценной пшеницы, наиболее качественной для мукомольной промышленности, стал рекордным для современной истории.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

По данным минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 87,7% к посевной площади (42,1 млн га). Всего намолочено 121 млн тонн зерна при общем прогнозе ведомства не менее 122,5 млн тонн. На середину сентября сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года (86 млн тонн) и составляет 82,9 млн тонн, отмечают в минсельхозе. Урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема - 57,7 млн тонн. При этом, по данным Центра оценки качества зерна (ЦОКЗ), урожай сильной и ценной пшеницы (первого, второго и третьего классов) достиг рекордных 25,9 млн тонн с долей 31,2% от общего объема производства.

В России создадут систему контроля качества зерна

Сильная и ценная пшеница востребована в мукомольной промышленности в качестве улучшителя пшеницы более низкого качества, отмечает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Такая пшеница будет использована на внутреннем рынке и потребности в ее экспорте нет, говорит эксперт. По его словам, на внешних рынках более востребована пшеница четвертого класса: она получается оптимальна по цене и качеству, ее мы отправляем за рубеж около 70% от всего объема пшеницы.

"В прошлом году была определенная проблема: у нас было много третьего класса, особенно на экспортно ориентированном юге страны. Приходилось смешивать, искать пшеницу более низкого качества, которое более востребовано за рубежом. А в этом сезоне у нас достаточно всех позиций как на Юге, так и в Центре, - говорит Игорь Павенский. - Это позволяет нам расширять географию экспортных поставок и экспортировать рекордные объемы: в Турции востребована пшеница с содержанием белка 13,5% (третий класс), в Египте - 12,5% (четвертый класс), в странах Юго-Восточной Азии (где берут пониже качество) - 10-11% (фураж)".

Экономика АПК

Главное сегодня

Путин уверен, что с ростом безработицы удастся справиться в 2021 году
Кремль призвал Турцию убедить Баку и Ереван вернуться к миру
Глава СВР: В Беларуси готовится резонансная провокация
В РФ планируют увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей
В Госдуме готовят наказание за иностранную интернет-цензуру
Росстат рассказал о расчете медианной зарплаты, к которой привяжут МРОТ
Как будет развиваться "зеленая" энергетика в России