В России сбор самой ценной пшеницы достиг рекорда

Урожай пшеницы в России немного недотянул до рекордного, при этом сбор сильной и ценной пшеницы, наиболее качественной для мукомольной промышленности, стал рекордным для современной истории.

По данным минсельхоза, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 87,7% к посевной площади (42,1 млн га). Всего намолочено 121 млн тонн зерна при общем прогнозе ведомства не менее 122,5 млн тонн. На середину сентября сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года (86 млн тонн) и составляет 82,9 млн тонн, отмечают в минсельхозе. Урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема - 57,7 млн тонн. При этом, по данным Центра оценки качества зерна (ЦОКЗ), урожай сильной и ценной пшеницы (первого, второго и третьего классов) достиг рекордных 25,9 млн тонн с долей 31,2% от общего объема производства.

Сильная и ценная пшеница востребована в мукомольной промышленности в качестве улучшителя пшеницы более низкого качества, отмечает руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский. Такая пшеница будет использована на внутреннем рынке и потребности в ее экспорте нет, говорит эксперт. По его словам, на внешних рынках более востребована пшеница четвертого класса: она получается оптимальна по цене и качеству, ее мы отправляем за рубеж около 70% от всего объема пшеницы.

"В прошлом году была определенная проблема: у нас было много третьего класса, особенно на экспортно ориентированном юге страны. Приходилось смешивать, искать пшеницу более низкого качества, которое более востребовано за рубежом. А в этом сезоне у нас достаточно всех позиций как на Юге, так и в Центре, - говорит Игорь Павенский. - Это позволяет нам расширять географию экспортных поставок и экспортировать рекордные объемы: в Турции востребована пшеница с содержанием белка 13,5% (третий класс), в Египте - 12,5% (четвертый класс), в странах Юго-Восточной Азии (где берут пониже качество) - 10-11% (фураж)".