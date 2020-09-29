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29.09.2020 07:57
Рубрика: В мире

В Румынии политика избрали мэром после его смерти

Текст: Максим Макарычев

Мэр села в Румынии победил на муниципальных выборах через две недели после смерти от коронавируса. В избиркоме заявили, что его имя было "поздно удалять из списков". Ион Алиман в минувшее воскресенье выиграл третий срок на посту мэра Девеселу, деревни на юге Румынии, набрав 64 процента голосов. Однако почти за две недели до голосования он скончался в Бухаресте от осложнений, вызванных смертельной инфекцией. Официальные лица сообщили Reuters, что в селе состоятся еще одни выборы, а имя политика не стали убирать из бюллетеней, чтобы отдать ему дань уважения.

Фото: Lucien-Sève-242196555917160 / Facebook.com
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Алиман, бывший морской офицер, был членом левой Социал-демократической партии (СДП). В понедельник ему должно было исполниться 57 лет. В прошлом году СДП была отстранена от власти после того, как правительство получило вотум недоверия парламентариев на фоне массовых протестов и острых дискуссий с Европейским союзом по поводу судебной реформы и коррупции, сообщает ВВС.

В 2008 году Некулай Иваску, член СДП, был переизбран мэром городка Войнешти, расположенного на северо-востоке страны, через несколько дней после смерти от онкологического заболевания. Позднее представители избирательной комиссии признали победителем выборов представителя Либеральной партии Георге Добреску, занявшего второе место по итогам голосования. Это решение вызвало резкую критику представителей правящей партии, которые настаивали на новых выборах.

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