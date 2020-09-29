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В Windows XP нашли секретную функцию, о которой никто не знал

Текст:   Антон Благовещенский
29.09.2020,  
18:07
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В недрах операционной системы Windows XP, исходный код которой недавно утек в интернет, обнаружили несколько недокументированных тем оформления, которые нельзя было активировать и о которых не сообщалось публично.

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Как пишет The Verge, одна из тем называется Candy - она делает визуальное оформление системы похожим на интерфейс Apple Aqua из Mac OS X.

Предположительно, Candy была добавлена в Windows XP на этапе создания операционной системы - в ее описании указывается, что она предназначена для внутреннего использования.

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