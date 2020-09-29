В Windows XP нашли секретную функцию, о которой никто не знал

В недрах операционной системы Windows XP, исходный код которой недавно утек в интернет, обнаружили несколько недокументированных тем оформления, которые нельзя было активировать и о которых не сообщалось публично.

Как пишет The Verge, одна из тем называется Candy - она делает визуальное оформление системы похожим на интерфейс Apple Aqua из Mac OS X.

Microsoft had a secret Windows XP theme that made it look like a Mac https://t.co/MgtJOovoDs pic.twitter.com/1n1SPq2eiS — The Verge (@verge) September 25, 2020

Предположительно, Candy была добавлена в Windows XP на этапе создания операционной системы - в ее описании указывается, что она предназначена для внутреннего использования.